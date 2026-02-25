Kruži fotka Hawkinga s curama u bikiniju! Iz Epsteinovih spisa je: Ranije bio optužen za orgije

U sklopu objave dokumenata Jeffreyja Epsteina, u javnost je dospjela i fotografija na kojoj se profesor Stephen Hawking smiješi od uha do uha, smješten između dvije žene odjevene u bikinije.

Hawking i dvije žene na slici drže nešto što nalikuje voćnim koktelima dok uživaju na suncu, piše Daily Mail.

Nije jasno kada je i gdje fotografija nastala, iako je moguće da je snimljena na Epsteinovom otoku Little Saint James na Američkim Djevičanskim otocima. Teorijski fizičar s Cambridgea bio je među dvadeset i jednim međunarodno poznatim znanstvenikom koji je prisustvovao konferenciji koju je Epstein organizirao na tom otoku i obližnjem St. Thomasu 2006. godine. Fotografije koje su se pojavile 2015. prikazuju slavnog fizičara u invalidskim kolicima na roštilju, a kasnije mu je organiziran i obilazak morskog dna oko Epsteinovog otoka podmornicom, koju je financijer posebno prilagodio za Hawkinga, koji nikada prije nije bio pod morem.

Foto: Department of Justice

Hawkinga je prethodno jedna od Epsteinovih žrtava, Virginia Giuffre, optužila da je "sudjelovao u orgijama s maloljetnicama" na otoku, prema e-mailovima koje je slao sam financijer. Epstein je bijesno negirao te tvrdnje i čini se da je naložio svojoj suradnici Ghislaine Maxwell da ponudi novac prijateljima Virginije Giuffre ako bi mogli pomoći opovrgnuti optužbe protiv Hawkinga, prema sudskim dokumentima objavljenim prije dvije godine. Hawking, koji je preminuo u ožujku 2018. u dobi od 76 godina, nakon što je više od 50 godina živio s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), bio je Epsteinov gost u ožujku 2006., pet mjeseci prije nego što je financijer prvi put optužen za podvođenje. U Epsteinovim spisima spominje se najmanje 250 puta, no kako navodi Daily Mail, sama pojava njegovog imena u dokumentima ne podrazumijeva nikakvu krivnju.

Foto: Department of Justice

Konferencija je održana u hotelu Ritz-Carlton s pet zvjezdica na otoku St. Thomas, blizu Little Saint Jamesa, gdje noćenje stoji 1600 dolara. U objavi na blogu zaklade "Jeffrey Epstein VI Foundation" navedeni su detalji o konferenciji pod nazivom "Energija praznog prostora koja nije nula". Naveli su da su se gosti "mogli sastajati, raspravljati, opuštati na plaži i otići na izlet na obližnji privatni otok znanstvenog filantropa Jeffreyja Epsteina, koji je financirao događaj". Gosti su, čini se, svoje vrijeme dijelili između St. Thomasa i Little Saint Jamesa, gdje ih je Epstein osobno ugostio.

Epstein se volio okruživati istaknutim znanstvenicima i nazivao se "znanstvenim filantropom". Donirao je velike iznose u znanstvene svrhe te je u jednom trenutku navodno davao i do 20 milijuna dolara godišnje za financiranje znanstvenika, od kojih su se mnogi distancirali od njega nakon uhićenja. The New York Times je izvijestio da je Epstein bio opsjednut "transhumanizmom" - uvjerenjem da se ljudska vrsta može namjerno unaprijediti tehnološkim otkrićima poput genetskog inženjeringa i umjetne inteligencije. Navodno je ljudima govorio kako želi oploditi što je više moguće žena kako bi proširio svoje gene.

Foto: Department of Justice

FBI primio dojavu o posjetu gay klubu

Dužnosnici FBI-a primili su i jednu nepotkrijepljenu dojavu u kojoj se tvrdi da je Epstein 2011. posjetio "isključivo muški gay klub" sa Hawkingom, prema nedavno objavljenim spisima Ministarstva pravosuđa (DOJ). Dojavljivač je to mjesto opisao kao "saunu" i rekao je dužnosnicima 2019. godine da je "posljednjih dana gledao vijesti i vidio istaknute muškarce koji su bili u klubu 2011. godine".

Foto: Philip Toscano/PRESS ASSOCIATION

​- Rekao je da tada nije imao pojma tko su oni. Naveo je da se tamo događaju svakakve stvari - stoji u izvješću.

​- Rekao je da su Epstein i Stephen Hawking bili tamo, kao i neki ruski suradnici. Prepoznao ih je s vijesti.

U izvješću je opisano kako je pozivatelj "bio na rubu suza" kada je rekao da "nisu samo djevojke bile pogođene Epsteinom". Ministarstvo pravosuđa objavilo je više od tri i pol milijuna dokumenata u sklopu Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa. Dužnosnici su identificirali više od šest milijuna dokumenata povezanih s pokojnim pedofilom, ali neće objaviti cjelokupnu arhivu.