OTKRIVAMO Zašto su ukinuli presudu Smažilu za ubojstvo

Piše Helena Tkalčević,
OTKRIVAMO Zašto su ukinuli presudu Smažilu za ubojstvo
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marka Smažila osječki sud nepravomoćno je osudio na 18 godina zatvora zbog ubojstva Mihaele Berak. Ta je presuda ukinuta, a novo suđenje počinje već 20. ožujka pred novim vijećem

Visoki kazneni sud, pisali smo, prihvatio je žalbu obrane i ukinuo nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je bivši policajac Marko Smažil osuđen zbog ubojstva studentice Mihaele Berak na 18 godina zatvora, a sad su objavili i odluku u kojoj je obrazloženo zašto su to učinili. Prvostupanjskom sudu dali su i uputu na što treba posebno obratiti pozornost u novom suđenju koje je, kako neslužbeno doznajemo, zakazano već 20. ožujka pred novim sudskim vijećem.

Prije svega, u odluci se upućuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje, na što je u žalbi upozoravao i Smažilov branitelj Dražen Srb. Visoki kazneni sud (VKS) tako smatra da osječki sud nije pridao odgovarajuću pažnju ni analizirao međusobni položaj Smažila i njegove žrtve.

- Naime, prema nalazu i mišljenju vještaka balističara Mirka Zebića, prema materijalnim tragovima pronađenima na mjestu događaja, 'najvjerojatnije je i moguća je' verzija optuženika (očito u pogledu međusobnog položaja u trenutku ispaljivanja hica iz pištolja, što je ostalo nejasno), dok vještak sudske medicine, dr. Boris Dumenčić navodi da je tijekom ispaljenja hica žrtva bila u sjedećem položaju, u kojem je najvjerojatnije bio i optuženik, a težišta njihovih tijela koja se nalaze oko pupka bila su na udaljenosti oko metar - navodi VKS.

Smatraju i da je izostala odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve, kao i položaja pištolja prilikom ispaljivanja hica. Osobito je to važno kako bi se dokazalo je li Smažil postupao s ciljem i namjerom da usmrti žrtvu, kao i kako bi se provjerile Smažilove tvrdnje vezano oko kronologije događaja.

Prvostupanjski sud, nastavlja VKS, paušalno iznosi zaključke o prethodnom ponašanju optuženika prema žrtvi koje definira kao posesivno, manipulativno, ljubomorno i kontrolirajuće bez dublje analize više od 4200 pisanih i 20-ak glasovnih poruka u spisu. Također, osječki sud uopće ne analizira sadržaj fotografije nastale 12 minuta prije samog kaznenog djela, koja je snimila sama žrtva, a na kojoj su vidljive njihove dvije ruke jedna u drugoj što, prema mišljenju VKS-a, ne upućuje na konfliktnu situaciju prije samog djela.

- Na sve je to obrana ukazivala u svojoj žalbi - rekao nam je Smažilov odvjetnik Dražen Srb, koji nije inzistirao ni na ukidanju istražnog zatvora.

