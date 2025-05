OTKRIVAMO Završen nadzor zbog helikoptera koji je išao po dijete na Lošinj pa ga ostavio

Nakon što smo otkrili da je hitna helikopterska služba iz Rijeke sletjela po ozlijeđeno dijete na Mali Lošinj, koje su na kraju odbili prevesti u bolnicu, te se helikopter bez djeteta vratio natrag, dok je dijete vozilom Hitne pomoći prevezeno u KBC Rijeka, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije pokrenuo je izvanredni unutarnji nadzor koji je sad, kako doznaju 24sata završen.

Utvrđeno je da nije bilo potrebe za helikopterskim prijevozom, a zbog tog će se slučaja uvesti dodatna edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, kako su za 24sata otkrili iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Provest će dodatnu edukaciju

- Provedenim izvanrednim nadzorom nad postupanjem Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije vezano za intervenciju u Malom Lošinju od 22. travnja 2025. godine, Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrdio je da zdravstveno stanje pacijenta nije zahtijevalo hitan zračni medicinski prijevoz.

U predmetnom slučaju, a na temelju saznanja iz izvanrednog nadzora, liječnica Helikopterske hitne medicinske službe (HHMS) je pri dolasku na intervenciju procijenila da nije bilo indikacija za aktivaciju HHMS-a te je ista donijela odluku da se helikopter vrati u bazu na otoku Krku. S obzirom na to da se HHMS aktivira prema utvrđenim medicinskim indikacijama koje su, kako je nadzor pokazao, u konkretnom slučaju izostale, provest će se dodatna edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije - odgovorili su za 24sata iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Naglašavaju da je "u trenutku odluke o cestovnom prijevozu pacijenta, a u skladu s redovnom organizacijom rada, odmah aktiviran dodatni tim hitne medicinske službe iz pripravnosti koji je za to vrijeme svim građanima i posjetiteljima Lošinja osiguravao hitnu medicinsku skrb".

Podsjetimo, prije dva tjedna je hitna helikopterska služba iz Rijeke sletjela po ozlijeđeno dijete na Mali Lošinj, koje su na kraju odbili prevesti u bolnicu, te se helikopter bez djeteta vratio u bazu na Krku, dok je dijete prevezeno u KBC Rijeka kopnenim putem vozilom hitne s Lošinja.

Otočani zabrinuti

Zabrinuti otočani za 24sata ispričali su što se točno događalo.

- Dana 22. 4. oko 21.40 sati u hotelu Vespera u Sunčanoj uvali dogodio se nemio događaj kad je platno za projektor palo te ozlijedio dijete i učiteljicu. Odmah je pozvana Hitna pomoć, koja je brzo došla, zbrinula ozlijeđene, dijete imobilizirala u zračnom jastuku i nakon toga oko 22.30 sati doktorica je zatražila da se po ozlijeđeno dijete i učiteljicu iz Rijeke uputi helikopter s obzirom na ozljede i potrebu što bržeg dolaska do bolnice u Rijeci - navode naši sugovornici.

Helikopter je, kažu, upućen i sve je upućivalo na to da će ozlijeđeno dijete brzo doći do bolnice kako bi bilo adekvatno zbrinuto.

- Hitna s Lošinja se uputila u zračnu luku Lošinj, gdje je oko 23 sata sletio helikopter hitne medicinske pomoći, no doktorica iz helikopterskog tima odlučuje da ozlijeđene neće prevesti helikopterom do Rijeke. Helikopterski tim je potom sjeo u helikopter i vratili su se bez ozlijeđenih u Rijeku. Nakon toga je oko 23.30 sati Hitna pomoć s Lošinja vozilom krenula prema Rijeci. Kako zadnji trajekt iz Meraga za Valbisku ide u 22.30 sati, morali su zatražiti izvanredni trajekt koji bi prevezao Hitnu pomoć s Lošinja na kopno. Dolaskom u Valbisku oko 1 sat, sad već 23. 4., ozlijeđene preuzima Hitna pomoć s Krka i kreće prema bolnici u Rijeci, gdje stižu oko 1.45 sati, a Hitna pomoć s Lošinja kreće prema Malom Lošinju, gdje dolazi oko 3 sata. Dakle, četiri sata su trebala da Hitna pomoć doveze ozlijeđeno dijete do bolnice u Rijeci, a helikopter se prazan vratio u Rijeku (op.a. u bazu na Krku) - istaknuli su zabrinuti otočani.

Ravnateljica: Pacijent je bio lakše ozlijeđen

Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, za 24sata je potvrdila kako su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije intervenirali u predmetnoj situaciji dana 22. travnja 2025. godine u večernjim satima.

- Po dojavi, tim T1 hitne medicinske službe ispostave Mali Lošinj izašao je na mjesto događaja i obavio pregled jednog pacijenta, s obzirom na to da je drugi sudionik događaja odbio liječnički pregled. Odluka o načinu transporta donesena je na temelju medicinske procjene liječnika helikopterskog tima, u skladu s važećim smjernicama za medicinski prijevoz pacijenata - odgovorila je za 24sata Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Navodi i kako je pacijent koji je pregledan potom prevezen u bolničku ustanovu kopnenim putem.

- Pacijent je bio lakše ozlijeđen i vrijeme transporta nije imalo ulogu u njegovu zbrinjavanju. Navedeno potvrđuju i saznanja o otpustu pacijenta iz KBC-a Rijeka u prijepodnevnim satima 23. travnja 2025. godine. Ne možemo se detaljnije očitovati o podacima koji bi mogli dovesti do identifikacije pacijenata ili otkrivanja pojedinosti o njihovu zdravstvenom stanju bez njihove izričite suglasnosti - poručila je Kajčić.