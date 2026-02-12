Otkrivena imena Britanaca koji su optuženi za silovanje žene u Splitu: Podrijetlom su s Kosova

Trojica britanskih državljana našla su se pod optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Splitu zbog sumnje da su prošlog ljeta silovali 28-godišnju ženu u hotelskoj sobi u Splitu. Riječ je o Amiju Arifiju (30), Gezhimu Xhafi (29) i Sohqibu Shakibiju (25), a tereti ih se da su kazneno djelo počinili u jutarnjim satima 22. srpnja prošle godine, javlja Daily Mail.

Prema navodima tužiteljstva, ženu su upoznali na Matejuški, jednom od najpoznatijih dijelova splitske rive. Oko 5.30 sati ujutro odveli su je u hotel. U optužnici stoji kako ju je Arifij vrijeđao i ponižavao, grizao za usne te dirao po intimnim dijelovima tijela. Tereti ga se i da joj je uzimao mobitel te od nje tražio da ima spolni odnos s drugim optuženikom.

Žrtva je policiji ispričala da se nije usudila suprotstaviti jer se bojala da bi muškarci mogli postati još agresivniji. Preostala dvojica, Xhafij i Shakibij, potom su s njom imala spolni odnos smatrajući da pristaje jer se nije fizički opirala. Sve je trajalo oko dva sata.

U jednom trenutku uspjela je kontaktirati bivšeg partnera i otkriti mu gdje se nalazi. On je obavijestio policiju, koja je brzo reagirala. Jednog od osumnjičenih policajci su zatekli u hotelu, dok su drugu dvojicu pronašli ubrzo nakon toga na drugoj lokaciji.

Sva trojica završila su u istražnom zatvoru na Bilicama. Nakon određenog vremena pušteni su uz jamčevinu od 26.000 funti po osobi te obvezu redovitog odazivanja na sudske pozive.

Tijekom boravka u pritvoru jedan od optuženika ozlijeđen je u sukobu s drugim zatvorenikom te je zadobio prijelom čeljusti. Operiran je u splitskoj bolnici, a potom vraćen u zatvor. Dvojica optuženih, prema dostupnim informacijama, podrijetlom su s Kosova.

Ako ih sud proglasi krivima, prema hrvatskom zakonu prijeti im kazna zatvora u rasponu od šest mjeseci do deset godina. Postupak je u tijeku.