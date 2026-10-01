Otto Barić: 'Nije sramota niti poništiti natječaj o Maksimiru. Reakcija premijera? Očekivana'

Odabir članova žirija je interesantan. Ne bih rekao problematičan, nego interesantan. Imate struku koja je izuzetno jaka u smislu intelektualnog pristupa arhitekturi. To nisu arhitekti opće prakse kao što sam ja, rekao je arhitekt Otto Barić u razgovoru s Ninom Kljenak u emisiji Novi Dan.

Tema novog Maksimira aktualna je otkako je izabran dobitni rad. Ipak, od tog dana pljušte silne kritike na račun toga. Smatra da žiri nije niti mogao donijeti drugačije rješenje.

- Taj žiri nije ni mogao donijeti drugo rješenje, zato je je od 88 radova, 87 radova su stadioni. Onaj 88., koji je osvojio prvo mjesto nije stadion, on je skulptura koja glumi stadion. U startu je žiri imao viziju, i pao im je kao mana s neba, nešto što nema veze s natječajem. Zadovoljava neke komponente, ali po meni ne zadovoljava funkciju zatvorenog stadiona - smatra.

Prema Bariću, pobjednički rad asocira na destruktivizam koji ne zanima prosječnog navijača.

- Stadion mora biti funkcionalan. Kad pogledate tlocrt, njima dio evakuacijskih stepenica su kose. Nema šanse, ali to se da razraditi. Nije na meni da ja sudim o tuđem radu. Tvrdim da je gotovo nemoguće postići tu formu.

Barić smatra da su, u tom izboru, članovi žirija bili potpuno odvojeni od stvarnosti. Dodao je da je vrlo zanimljivo da je pomoćnik gradonačelnika arhitekt po struci, ali se po ovom pitanju nijednom nije očitovao.

- Ne bi bilo sramota niti poništiti natječaj, ipak, moraju postojati argumenti. Moj dojam je da je premijer, koji nije bio u Hrvatskoj kad je to obznanjeno, vrlo politički korektno za sebe i stav koji on zastupa saslušao i odlučio. Mislim da je njegova reakcija očekivana i jasna.