Arhitekt o novom Maksimiru: 'Na prvu mi je bio jako zanimljiv, ali vidim i greške'

Pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir posljednjih dana izaziva brojne reakcije javnosti i struke. O projektu je za RTL Direkt govorio arhitekt Ivan Križić, bivši predsjednik Društva arhitekata Zagreba. Križić kaže da ga je pobjednički projekt na prvu privukao jer u njemu prepoznaje obilježja zagrebačke škole arhitekture.

- Na prvu mi je bilo jako zanimljivo u arhitektonskom smislu. Ono što smo oduvijek učili na fakultetu, što je Zagrebačka škola arhitekture, odmah se prepoznalo - rekao je.

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Ipak, nakon detaljnije analize, kaže da vidi i probleme.

- Vidim tu neke greške za koje mislim da se potencijalno mogu ispraviti, ali meni nisu dovoljno uvjerljive - kazao je Križić.

'Ne čudi me što je nastala drama'

Na natječaj za novi Maksimir pristiglo je 88 radova, a Križić smatra da je to pokazalo koliko je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj vrijedan.

Istodobno, smatra da je dio javnosti imao drugačija očekivanja od konačnog rezultata.

- Ne čudi me reakcija jer smo ovo svi jako dugo iščekivali. Bilo je jako puno promocije oko natječaja, a onda su neki ostali šokirani rezultatom, pozitivno ili negativno - rekao je.

Križić smatra da sada treba otvoreno razgovarati o cijelom procesu i mogućim poboljšanjima.

'Ne treba odmah govoriti o poništenju'

Na pitanje treba li poništiti natječaj, Križić je rekao da ne smatra da je to tolika drama te podsjetio da se i u svijetu događalo da pobjednički projekti na kraju nisu realizirani.

Kao primjere naveo je stadion u Tokiju, Muzej moderne umjetnosti u Varšavi i projekt Guggenheimova muzeja u Helsinkiju.

- Proces se proveo do kraja i zaključilo se u nekom trenutku da ipak to ne ide - objasnio je.

Dodao je da bi se prije bilo kakve odluke trebalo utvrditi je li projekt izvediv i može li se nastaviti s njim.

'Poljud ne treba rušiti'

Križić se osvrnuo i na Poljud, za koji smatra da ga nije opravdano rušiti.

- Mislim da je to opet ovo paušalno ispitivanje nekog mijenja bez zapravo stručno vođene participacije - rekao je.

Podsjetio je i da je današnji Poljud nastao nakon promjene programa i novog natječaja, nakon što je od prvotnog pobjedničkog rješenja odustano.

Za njega je važno da se o velikim sportskim građevinama odlučuje uz sudjelovanje struke i javnosti, ali na način koji je stručno vođen.

Na kraju razgovora Križić je poručio da još uvijek vjeruje u mogućnost dorade pobjedničkog projekta Maksimira.

- Možda tako i mladi kolege iz Italije na kraju dokažu svima nama da ovo djelo mogu doraditi i pretvoriti u ono što su svi očekivali da bude – jedna fantastična sportska arena - zaključio je.