Kultni klub Jabuka više nije na adresi Jabukovac 28, ali u tom prostoru koncerti, umjetnost i clubbing i dalje žive. Nakon što je na natječaju ekipa iz Pozitivnog ritma predvođena Vedranom Menigom, poznatim organizatorom evenata, dobila prostor na korištenje, klub se ponovno otvara i to pod imenom Dva Osam.

- Jabukovac 28. Ima još puno konotacija koje za javnost nisu bitne. Javnosti i šire neće vjerojatno ništa značiti. Znači nama kao internoj organizaciji. Tako da je nekakvo najjednostavnije objašnjenje da je izvedenica iz adrese kluba Jabukovac 28, ali se izgovara i piše slovima Dva Osam - govori Meniga.

Na papir su stavili sveukupno 40 imena, među njima su i nazivi raznog voća, ali ovo je ipak ozbiljnije. Uz to, tu je i novi vizualni identitet u plavoj i bijeloj boji. Obnovili su i unutrašnjost kluba.

- Kapacitet je 250 ljudi kao i prije, ali uz COVID potvrde, jer je to trenutno jedini način na koji se može raditi. Testiranje na ulazu ne jer kapacitet kluba ne može napraviti cash flow za pokriti troškove takvog servisa. Klubovi su dopušteni isključivo na covid potvrde, to će morati biti jer tako cijeli svijet funkcionira - objašnjava Meniga.

Oko datuma otvaranja su još tajnoviti, ali 8. studenog će u javnost izaći s prvim programom i detaljima svečanog otvaranja. Obećali su bogat program, a kažu da će to i ispuniti. Klub će biti zatvoren samo jedan dan tjedno, ai i to je promjenjivo.

- Ono što je već poznato, je da je program baziran na osvojenoj aplikaciji za natječaj za preuzimanje kluba i kao što smo govorili u prethodnim priopćenjima za javnost, mislimo raditi svaki dan osim nedjelje. Nije isključena niti nedjelja u slučaju da imamo dobru ponudu ili dobro ime na turneji ili gostovanje. Međutim programski koncept mora zadovoljiti koncerte, slušaone, filmski, edukacijski i književni sadržaj. Ponedjeljak, utorak, srijeda namijenjeni su za edu, knjiž i film sadržaje. Četvrtak je nekakav stalni koncertni termin. Petak i subota su ono što nazivamo clubbing. Kad DJ pušta muziku i onda se ljudi druže, plešu, minglaju ili što god. Moći će petkom i subotom biti koncerti, ništa nije isključeno. To je programska shema. Dobre ponude nećemo odbijati, sad je to naravno još malo pod stigmom krize jer nema toliko bendova koji putuju na turnejama. Apsolutno smo otvoreni za to - govori.

U prvih 30 dana rada planiraju imati više koncerata nego je u tom prostoru bilo u zadnjih 20 godina. Uz neke novitete, držat će se i žanrova po kojima je Jabuka postala popularna.

- Dark Wave Electro. To će ostati dio programa kluba jer u redu je njegovati tradiciju. Ne da će doći nešto novo, nego će se ponuditi puno više jer je u zadnje vrijeme bivši klub radio vikendima sa DJ-ima i kao caffe bar. Nije bilo baš puno koncerata u zadnjih 20 godina. Mislimo imati koncerte na tjednoj bazi. U prvih 30 dana ćemo imati više koncerata nego što je bilo u zadnjih 20 godina. Imamo veći problem ubaciti sve u programski kalendar, nego da nam fali. Puno više upita suradnji interesa nego što realno postoji dana u godini. Slatke muke nas organizatora gdje možemo od više ponuda u klub smjestiti što smatramo najinteresantnijim - govori Meniga.

Najavljuje i udeseterostručenje clubbing ponude.

- Nadamo se da će starosjedioci naći dovoljno interesantnih sadržaja da se ponovno pojave u klubu. Dakako da nam je interes i bez prevelikih očekivanja unaprijed dovesti i nove ljude koji će biti zainteresirani i za neke druge sadržaje koji tu nisu bili prije - govori.

No glavna recenzija njihovog rada je ono što kažu posjetitelji.

- Njihova je zadnja. Nama je želja i cilj da odu zadovoljni i da pamte boravak u klubu kao pozitivno iskustvo i posljedično motivaciju da se opet vrate. Klub postoji da okupi ljude da se druže,m da se zaljubljuju, da razmjenjuju različita životna iskustva i to stvara jednu simbiozu među posjetiteljima i jedan habitus kojeg nazivamo klupskim životom - objašnjava.

Prostor Jabuke prošao je turbulentno razdoblje. Bivša gradska uprava ih je deložirala s adrese Jabukovac 28, doveli su policiju i bagere, a sve je bilo popraćeno prosvjedom. Nakon toga prostor je završio na javnom natječaju. Tad smo razgovarali s Menigom koji nam je objasnio kako su dobili koncesiju.

- Došao je poziv od prijatelja iz Močvare koji su saznali da je raspisan natječaj za ovaj prostor. To je bilo dva i pol dana prije zatvaranja natječaja. Voditelj iz Močvare mi je predložio da se svi prijavimo i pokušamo spasiti ovaj prostor kako bi ga zadržali za zagrebačku alternativnu scenu. Nismo baš spavali. Grad u aplikaciji projekta traži pet programskih smjernica s godišnjim shemama programa, životopise ljudi koji bi vodili programe i njihove reference. To smo napisali, i iskreno, nismo se nadali. Savjest nam je bila mirna jer smo bar probali, ali mislili smo da nema šanse da dobijemo - rekao nam je u lipnju.

To je ista ekipa koja organizira Outlook, Dimensions, Seasplash, festivale na Martinskoj i vodi klub Pločnik. Imaju i svoju izdavačku kuću PDV records. Dali su financijsku ponudu i nisu očekivali ništa. Prvi natječaj je srušen jer se nije pojavio 'pravi igrač' i na to su se žalili ali im je žalba odbijena. Kad je novi natječaj raspisan, javili su se i na njega i dobili. Iako je drugi ponuđač ponudio tri puta više novca, nisu imali svu potrebnu dokumentaciju, pa su odbijeni.

Stari koncesionari prostora i vlasnici Jabuke tad su rekli da ne žele surađivati s novim zakupcima i prozvali su ih za davanje legitimiteta bagerima. Meniga je to tad oštro demantirao.

- Moj komentar je da mogu komentirati samo od natječaja pa na dalje jer ne znam detalje sukoba nekadašnjeg vodstva i Grada. Nismo bili za bagere i nazvati nas Bandićevim ljudima je gore od neumjesnog. Poslali smo nekadašnjem vodstvu prijedlog za suradnju, no dobili smo odbijenicu. Poštujemo njihovu želju da se dalje ne koristi ime Jabuka - rekao je u lipnju.

Situacija se nije promijenila.

- Odbili su nas i nakon nekoliko pokušaja više nismo ni pokušavali. Imamo poštovanje prema tome. Znamo da je ostalo dosta negativnih emocija u komunikaciji sa gradskom vlasti koja je raspisala natječaj na koji smo se javili. Naše namjere pozitivne i iskrene. Svi se poznajemo, ali na službenoj razini je tišina - zaključio je.