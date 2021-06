Prostor kultnog Glazbenog kluba Jabuka ponovno će otvoriti svoja vrata, ali pod novim imenom i u nešto drugačijem ruhu.

- Poštovat ćemo zakon i želju starih vlasnika da se novi klub ne zove 'Jabuka'. Dat ćemo neki svoj pečat ovom prostoru, definitivno ćemo obnoviti ruho kluba i za to je zadužen studio koji je uređivao i Pločnik. To će sve biti povezano i s brendiranjem kluba i vizualnim identitetom i novim imenom - priča nam Vedran Meniga, vlasnik Pozitivnog ritma koji je u svibnju preuzeo prostor bivše Jabuke.

Pokušali smo stupiti u kontakt s vlasnicima GK Jabuka, no nismo uspjeli. U srijedu su se oglasili na Facebooku.

- Ime Jabuka i pripadajući logotip zaštićeni su u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, što je vrlo lako provjerljivo.

Kao što smo u našim priopćenjima već naglašavali, tko daje legitimitet onima koji su bagerima rušili Jabuku, ne može dobiti našu podršku.

Zato smatramo da se javnost obmanjuje raznim izjavama kako će se nastaviti tradicija Jabuke, jer dobro se zna da otimačina, rušenje bagerima i suradnja s raznim Bandićima, Lovrićima i nadalje, „odvažnim i svojima“ s kojima se ugovor za najam potpisivao tri dana prije gradskih izbora, to svakako nije.

U tom smislu, dane izjave o sudjelovanju u natječaju kako bi se Jabuka navodno „spasila“, a pri tome se i bivše vodstvo kluba poziva na suradnju s novim zakupcima, smatramo u najmanju ruku neumjesnim - objavili su.

Meniga kaže da ne može komentirati što se događalo između starog vodstva i Grada jer nije bio tamo, ali odbacuje tezu da su Bandićevi ljudi i da su davali legitimitet bagerima.

- Moj komentar je da mogu komentirati samo od natječaja pa na dalje jer ne znam detalje sukoba nekadašnjeg vodstva i Grada. Nismo bili za bagere i nazvati nas Bandićevim ljudima je gore od neumjesnog. Poslali smo nekadašnjem vodstvu prijedlog za suradnju, no dobili smo odbijenicu. Poštujemo njihovu želju da se dalje ne koristi ime Jabuka - rekao je.

Zamolili smo ga da nam opiše što se događalo s natječajem za prostor na adresi Jabukovac 28.

- Došao je poziv od prijatelja iz Močvare koji su saznali da je raspisan natječaj za ovaj prostor. To je bilo dva i pol dana prije zatvaranja natječaja. Voditelj iz Močvare mi je predložio da se svi prijavimo i pokušamo spasiti ovaj prostor kako bi ga zadržali za zagrebačku alternativnu scenu. Nismo baš spavali. Grad u aplikaciji projekta traži pet programskih smjernica s godišnjim shemama programa, životopise ljudi koji bi vodili programe i njihove reference. To smo napisali, i iskreno, nismo se nadali. Savjest nam je bila mirna jer smo bar probali, ali mislili smo da nema šanse da dobijemo - objašnjava nam.

To je ista ekipa koja organizira Outlook, Dimensions, Seasplash, festivale na Martinskoj i vodi klub Pločnik. Imaju i svoju izdavačku kuću PDV records.

- Krucijalna stvar je bila financijska ponuda. Mi smo dali financijsku ponudu na temelju naših iskustava do sad, koliko bi inače dali za najam ovog prostora. Taj prvi natječaj je srušen i mi smo se na to žalili. Žalba je odbijena. U tom trenu smo već mislili da je taj prvi natječaj služio samo ispipavanju terena, da vide tko će se i s koliko prijaviti. Bojali smo se da se stvari oko ovoga dogovaraju drugdje i da je namješteno kako bi upao taj neki 'pravi igrač'. Raspisan je drugi natječaj na kojeg smo se opet javili. Tu smo još manje očekivali jer smo dali istu ponudu. I na naše iznenađenje, pobijedili smo. Bila je tu još jedna ekipa koji su dali tri puta više nego mi, ali nisu imali svu potrebnu dokumentaciju i njihovu prijavu je komisija zbog toga odmah odbacila - objašnjava nam Meniga proceduru.

Ugovor je potpisan sredinom svibnja, a ključeve su preuzeli desetak dana nakon.

- Oko ovog prostora je bilo puno spekulacija pa smo odmah napravili konferenciju za medije da kažemo tko smo i da najavimo što će se događati.

Kad možemo očekivati prve goste?

- To na žalost zna samo Stožer, sve ovisi o pandemiji i o mjerama. Bilo bi super kada bi sami mogli o tome odlučili, ali moramo biti strpljivi i ponašati se po mjerama koje postoje. Sve što bi bilo na našu ruku u ovom trenutku, moglo bi nanijeti samo štetu - objašnjava nam.

Po ugovoru, klub će raditi deset mjeseci godišnje, a ljetna pauza bit će u srpnju i kolovozu. Njihov plan je da klub bude otvoren od ponedjeljka do subote, a nedjelja bi bila dan za odmor.

- U prvom djelu tjedna planiramo razne edukacije, čitaonice poezije, predstavljanje romana, Naravno, ako uleti neki super bend na turneji i paše im samo nedjelja, a to je nešto što ljudi koji prate alternativnu scenu žele slušati, radit ćemo i tad - govori Meniga.

'Nastavit ćemo tradiciju'

Iako je bilo bojazni da će prostor pasti u ruke mainstream scene ili u ruke nekoga tko će prostor pretvoriti u turbofolk klub, Meniga uvjerava da će to i dalje biti meka za alternativnu scenu.

- Neki stari 'jabučari' koji su bili rezignirani najavama da se elektronika vraća u Jabuku su me zamolili da i to objasnim. Ona se ne vraća, ona ostaje. Po ugovoru se mora poštovati nasljeđe kluba, program slušaonica mora nastaviti tu tradiciju. To je dark wave, electro, punk, rock, goth, itd. Dominantna produkcija te glazbe su upravo bendovi iz 80-ih, to je Depeche mode, to je sve elektronika. Pisali su i da će tu biti partijanja, a tom riječju dominiraju house i techno. Nikad to nismo rekli. Rekli smo clubbing, a clubbing je kad DJ pušta glazbu ljudima, to može biti i rock. Moramo naglasiti da ćemo mi naginjati dosta i autorskim izvođačima i promovirati i te ljude - objašnjava nam i dodaje:

- Ja stvarno ne znam zašto to kako je klub radio više odjednom nije bilo dovoljno dobro i nemam nad tim utjecaja. Na kraju krajeva, ja ne znam ni detalje tog sukoba. Naš cilj je bio zadržati taj prostor alternativnoj kulturi grada Zagreba s programom koji može funkcionirati da bi taj prostor ostao nezavisnoj kulturnoj sceni. Mi samo možemo pokazati kako radimo kad krenemo raditi.

Novi klub morat će zaposliti i nove ljude. No kreativni vrh koji je odgovoran za program čine ljudi koji su i sami izlazili u Jabuku.

- Tu sam počeo dolaziti 80-ih, pa su se dogodile nesretne 90-e i rat. To je bilo vrijeme buđenja današnje mainstream scene. Zatim sam tu i svirao, zadnji put 2002. godine s bendom Abrakadabar. Što se mene tiče, ovo je velika odgovornost jer je ovo kulturno nasljeđe s tradicijom od 53 godine. Jako puno duša je prošlo kroz ovaj klub i sve njih treba nekako ostaviti zadovoljnima. Naravno, nije normalno nikad da su svi oduševljeni, ali nama je cilj da što više ljudi bude zadovoljno - govori Meniga.

'Želimo zadržati 'Jabučare''

- Svakakva istina i pravda koja se traži preko društvenih mreža je promašena. Ono što je činjenica jest da mnogi ljudi koji su skeptični, su skeptični na krivim osnovama. Boje se da će tu doći nekakva mainstream elektronika. Elektronika je tu bila i ostat će ali to je sve ono što je do sad i bilo. Bit će i ljudi kao što su Marijan Felver koji je vrstan znalac i on je ta generacija koja je prolazila kroz Jabuku. Mislimo imati i hip - hop večeri s Phat Phillijem koji se naslanja na funk i soul, a ne na trap. Isto je i s disco funkom i soulom - dodaje.

Ekipa iz Pozitivnog ritma kaže da žele zadržati i dosadašnju publiku.

- Znamo da ljudi naših generacija, oko 40, nisu imali tu mladost zbog rata i oni žele svoj klub. Imaju još volje za izlascima i mi to ne želimo ugroziti. Bili bi nepošteni i prema sebi da ne donesemo nekakvu novu energiju - govore.

Razgovarali smo i s voditeljem programa slušaonica, Stjepanom Kolobarićem (39).

- Moj prvi izlazak ikad u životu je bio ovdje. Došao sam s ujakom, imao sam 13 godina. Na kraju sam tu i svirao, 2013. ili 2014. godine. Bilo je oko stotinjak ljudi i bilo je fenomenalno. Vratiti se ovdje je nevjerojatno. Ulazim s jednim poštovanjem, vibra je jako dobra. Trebat ćemo opravdati, ovo je ipak jedan od najstarijih i najpoznatijih klubova na Balkanu - priča nam.

On je zadužen za organizacije slušaonica, dovođenje izvođača, DJ-eva i za to da događanja zadrže 'štih' nekadašnje 'Jabuke'.

- Definitivno nećemo dopustiti da se ovo pretvori u nekakvo cajkaško leglo. Poštovat ćemo postulate koje su postavili ljudi prije nas - objašnjava nam i dodaje:

- Svi smo orijentirani prema nekakvoj gitarističkoj glazbi. Ovo je prostor namijenjen kreativi, druženju, henganju, clubbingu. Ona će uvijek biti 'Jabuka' ljudima u srcima, bez obzira na novo ime i vizualni identitet. Mi možemo samo reći da ćemo se pobrinuti da ima mjesta za sve i da od temeljnih postulata 'Jabuke' nećemo odlaziti - završava Kolobarić.