Mi smo mali kafić i u biti bi mogli funkcionirat i sa četiri djelatnika, ali generalno imamo posla i zapošljavamo i do osam ljudi, po potrebi - kaže vlasnik popularnog riječkog bara, koji je tijekom "hajke" oko slučaja "Tri majmuna" zaprimio nebrojene prijetnje i upozorenja da će - "doći njegov red".

- No ja se ne bojim, spreman sam raditi i nositi svoj križ poput tzv. zviždača, koji nerijetko padnu u zaborav - zaključuje Kovačević.

Da nisu dobili nikakve upute po pitanju rada potvrđuje njegov kolega Vedran Jakominić, bivši zamjenik bivšeg predsjednika Nacionalne udruge ugostitelja, koji je ostavku s te pozicije dao nezadovoljan radom stožera, a koji sutra ponovo otvara popularnu terasu kafić "Kings", kod HNK Ivana pl Zajca.

- Da, otvaramo, ali, na naše "oduševljenje", ponovo bez jasnih uputa stožera - ironičan je Jakominić, s kojim smo razgovarali oko 13 sati, kad kaže, još nije dobio nikakve smjernice rada od nadležnih.

- Dakle ne znamo što možemo, a što ne. Na primjer, ako neki imaju veće i više terasa, da li će nam primjerice između njih trebati neki puhači zraka. Tu je sad i regulacija plaća, ovisno o prometu, mjere su istekle pa treba vidjeti i kako oko toga. Sve što doznamo, doznamo iz medija i više mi čujemo od vas nego vi od nas - kaže Jakominić, koji će otvaranje terasa improvizirat sukladno nekoj svojoj procjeni držanja potrebitih epidemioloških mjera.

Na otvaranje terasa pripremaju se i u popularnom "Sabrage-u" na Trsatu te Trsatskoj gradini.

- Držat ćemo se onih mjera od prije, znači razmaci, maske, određen broj ljudi, budući da nove upute nismo dobili, tko što službeno nismo nikad ništa ni dobivali već bi sve saznali iz medija. Što da vam kažem, opet sve ispočetka - kaže vlasnik "Sabragea" također ističući pitanje koordiniranja plaća djelatnicima.

- Iako nismo radili niti jedan naš djelatnik nije dobio otkaz, a sad ćemo vidjeti kako dalje i što s plaćama. Naravno, sve ovisi o prometu, ali i o vremenu. Nadamo se sunčanim danima - zaključuje vlasnik Ante Žeželj.

Pula: 'Sve je spremno za otvaranje'

Pulski ugostitelj Ron Biteri u ponedjeljak otvara terasu svog lokala. Sve je spremno za taj korak. Kaže da je bitno naglasiti da je otvaranje terasa pozitivan korak ka spašavanju resora.

- Međutim, i dalje treba nastaviti sa mjerama za očuvanje radnih mjesta i naknade fiksnih troškova. Ugostiteljstvo bez potpunog ugođaja nije ugostiteljstvo. Stvarno vjerujem da diskretna glazba ni na koji način ne može utjecati na širenje virusa i kako je u redu da i glazbenici kao čimbenici uvjerljivo najpogođenije kategorije, uz disko klubove, zarade neku kunu, makar putem Zampa - rekao je pulski ugostitelj.

Osijek: 'Ovo će biti nešto veća financijska pomoć'

- Otvaranjem terasa, kažu, kako vjeruju da će ipak, za razliku od kave za ponijeti, ovo biti od nešto veće financijske pomoći.

Kava za ponijeti nam je bila samo psihološka pomoć da ne sjedimo svi doma, a ovo bi nam ipak moglo biti nešto isplativije - rekao je vlasnik osječkog kafića koji i dalje čeka ponedjeljak kako bi saznao koje će se sve mjere uvesti.

Grijalica nemaju na terasi svoga kafića i ne planiraju ih uvesti jer, kako kažu, uskoro stiže sve toplije vrijeme pa bi nabavljanje grijalica bio samo financijski gubitak.

Iz Caffe bara Peppermint kažu nam kako im je u svakom slučaju drago što će napokon vidjeti svoje goste barem na terasama, a ono što su izgubili pokušat će nadoknaditi. Čuli su da bi od države mogli dobiti pomoć zbog gubitka, no i dalje čekaju kako bi vidjeli što će biti od toga.

U ponedjeljak, poput Caffe bara Peppermint, terasu će otvoriti i Caffe bar Dvorac.

Kod nas će sve ostati kao i prije zatvaranja. Imamo dva konobara koja će raditi u dvije smjene po šest sati.- rekao je vlasnik, Pero Markotić.

Vlasnik ovoga osječkog kafića smatra kako je optimistično razmišljati o tome da će biti profita i gosti, ali da sve ovisi o vremenskim prilikama.

- Mislim da nam je svima presudno vrijeme. Mi nemamo grijalice kao i mnogi osječki kafići tako da svi ovisimo o vremenskim uvjetima. Ako bude lijepo vrijeme, nadamo se gostima - objasnio nam je Pero.

Naime, on nije prodavao kavu za ponijeti jer je, poput mnogih kolega ugostitelja, smatrao kako će im to jednostavno biti financijski gubitak, a ne dobitak. Nakon uvođenja novih epidemioloških mjera drago mu je da će napokon moći vrata svoje terase otvoriti svojim gostima. Kao i ostali ugostitelji i Pero čeka sutra kako bi saznao kakve će biti nove mjere jer se ne želi nadati prerano.

Bjelovar: 'Nikoga nismo otpuštali'

Sunčano nedjeljno prijepodne izvuklo je brojne Bjelovarčane u središte grada na kavu to go. Dok ugostitelji dotjeruju detalje kako bi u ponedjeljak već od 7 sati otvorili terase, sugrađani su "okupirali" sve klupe u gradskom parku sa kavom u kartonskim čašama u rukama. Upravo ta novostvorena navika, te jeftini mapici na Tiskovim kioscima su jedan od faktora koji guši i ono malo optimizma koji nosi labavljenje epidemioloških mjera.

- Najmovi prostora su visoki. Ostale režije isto tako, dok kiosci nemaju taj trošak. Zatvaranjem kafića njima je pala sjekira u med, a mi smo dovedeni na rub, jer mi s cijenama kave koju oni nude stvaramo gubitak - govore nam trojica vlasnika nekoliko kafića koje imaju na Korzu. Ustvari svi su jedinstveni da im se mora na neki način pomoći. Jedna od hitnih mjera je smanjenje PDV- a na polovicu od današnjeg. Na nekim terasama će postaviti grijalice pri čemu očekuju pomoć Grada Bjelovara.

Svi se slažu da im je "siguran" pad prometa za 60 i više posto nego u vremenu kad nije bilo epidemije.

Većina ugostitelja nije otpustila niti jednog uposlenika. Vlasnik dva kafića nam je rekao da je početkom krize broj zaposlenih sa 11 sveo na 7, ali da je to četvero ponovo uzeo na posao s 1. ožujkom.

Iako se terase uređuju vlasnici i nisu pretjerani optimisti, jer je Bjelovar, grad s možda najvećim brojem ugostiteljskih objekata u državi u odnosu na broj stanovnika, čime su već na neki način zakinuti.

Slavonski brod: 'Dogovorili smo se i nismo plaćali najam'

- Stvarno, otvaraju se…Pozdravljam tu mjeru. Hvala Vladi za sve do sada učinjeno, mislim na financijsku pomoć, ali mislim da je krajnje vrijeme da i mi počnemo raditi. Ovo nije velika terasa, ali nalazi se na lijepom mjestu, Brođani je vole, ne samo moju već i druge. Prema našem internom dogovoru, nitko od nas vlasnika objekata koji su kod nas u najmu za vrijeme dok su bili zatvoreni taj najam nisu plaćali. Konkretno do mojeg je još jedan ugostiteljski objekt u mojoj kući i ja vlasniku nisam naplatio najam. To je naša pomoć kako bi svi zajedno izašli iz krize koja nas je po drugi puta pogodila. Ako se ovako nešto dogodi u skorije vrijeme po treći puta mislim da to nećemo izdržati – rekao je Nenad Jagodić, vlasnik Harley Bara u Slavonskom Brodu.

- Sve je sada na vremenu, naravno pozdravljam najnoviju mjeru i otvaranje terasa, ali ako zahladi nitko neće moći sjediti na terasi. U svakom slučaju od ponedjeljka otvaramo terase uz daljnje poštivanje svih mjera koje je propisao stožer - rekao je Igor Nikić, vlasnik ugostiteljskog objekta Navigator u Slavonskom Brodu.

Vlasnici ugostiteljskih objekata na Korzu u Slavonskom Brodu u četvrtak su angažirali djelatnike koji užurban rade na čišćenju terasa.

- Ovako se Korzo nije uređivalo od kako je dolazila Titova štafeta - primijetio je jedan od starijih šetača na Korzu.

Karlovac: 'Uložio sam više od 10.000 kuna za nabavku grijalica i deka'

Vlasnik ugostiteljskog objekta u Karlovcu "Astralis" Marin Brkljačić otvorit će u ponedjeljak terasu svog ugostiteljskog objekta zadovoljan što se napokon nakon nekoliko mjeseci barem nešto pokreće, a nada se da će se uskoro potpuno otvoriti. Zadržao je sve svoje djelatnike.

Ugostitelj iz Ogulina Božo Bulić, vlasnik je tri caffe bara, restorana, beach bara i disco kluba također kaže da će otvoriti terase iako inače njegovih tri caffe bara do sada nisu imale terase.

- U osposobljavanje terasa, nabavku grijalica i deka uložio sam više od 10.000 kuna kako bi mogli barem koliko pokrenuti posao. Izdavanje kavi za van koje su bile do sada dozvoljene su daleko od dobroga. Ta mjera je bila samo za umirivanje duhova kod ugostitelja. Nadamo se sa ćemo barem sada s terasama pokrenuti posao. Inače imam 22 zaposlenika - kazao je Božo, dodajući da je situacija s noćnim klubovima u cijeloj Hrvatskoj još gora.

Zbog mjera Stožera uslijed pandemije u nemogućnosti za raditi ili su te mogućnosti vrlo male još od lanjskog ožujka, zbog čega je s kolegama osnovao Udrugu ugostitelja BNND koje okuplja ugostitelje iz skupine beach bar, noćni klub, noćni bar i disco klub kojom se bore na pravo za rad.

Split: Neki ipak neće otvarati

Iako je otvaranja terasa kafića službeno dozvoljeno od ponedjeljka, 1. ožujka, pristojan broj lokala odlučio je 'letećim startom' ući u popuštanje epidemioloških mjera: nedjelja, sunce i proljetne temperature učinile su svoje...

No, ne misle svi isto. Neki od ugostitelja s kojima smo razgovarali zasad nemaju namjeru otvarati terase. Kažu da im se po ovim uvjetima to jednostavno ne isplati, premali im je 'štekat' da bi se ekonomska računica isplatila. Drugi su zadovoljni, njihova logika kaže da će i tih nekoliko stolova u 'bašti' koji će biti u funkciji donositi druge goste, 'kavu za van' plus što će vratiti nekakvu rutinu posla za bolja vremena.

- Anketom kroz naše članstvo imamo informacije kako će jedno 75 posto ugostitelja otvoriti terase, neki će malo bolje proučiti uvjete, dok će ostali pričekati možda i mjesec dana kako bi pratili situaciju. To se naravno odnosi na lokale koji imaju terase. Ova odluka donosi značajan optimizam, s povećanjem prometa od nekih 20-30 posto, no važno je napomenuti kako je riječ o blagom popuštanju mjera, ne i potpunom otvaranju. U tom smislu pozdravljamo odluku Vlade RH da se mjere podrške ugostiteljima nastavljaju jer veliki broj lokala niti nema terase, a i oni koji je imaju nije u funkciji pola prostora... Ta podrška za cijelu branšu je potrebna dok god se ne budemo mogli vratiti normalnom poslovanju s punim kapacitetima - kazala nam je Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja Split.