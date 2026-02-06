Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, nezgoda se dogodila nešto iza 14 sati u petak, a informacija o ozlijeđenima nema
NEZGODA U POPOVCU
Otvkačila se prikolica kamiona u Sesvetama: 'Sve je blokirano'
Otkvačila se prikolica s kamiona na kružnom toku u Popovcu, izlaz na autoput uopće nije moguć. Zablokirano je, priča nam čitateljica koja se našla na mjestu nezgode u petak iza podneva.
Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, do nezgode je došlo nešto iza 14 sati u petak, a informacija o ozlijeđenima nema. P
romet je u smjeru Popovca zaustavljen, a u suprotnom smjeru prema Soblincu promet teče normalno.
