Obavijesti

News

Komentari 0
NEZGODA U POPOVCU

Otvkačila se prikolica kamiona u Sesvetama: 'Sve je blokirano'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Otvkačila se prikolica kamiona u Sesvetama: 'Sve je blokirano'
1
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, nezgoda se dogodila nešto iza 14 sati u petak, a informacija o ozlijeđenima nema

Admiral

Otkvačila se prikolica s kamiona na kružnom toku u Popovcu, izlaz na autoput uopće nije moguć. Zablokirano je, priča nam čitateljica koja se našla na mjestu nezgode u petak iza podneva.

UHITILI VOZAČA Propao dogovoreni transport: Policajci iz Delnica spriječili pokušaj krijumčarenja ljudi
Propao dogovoreni transport: Policajci iz Delnica spriječili pokušaj krijumčarenja ljudi
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, do nezgode je došlo nešto iza 14 sati u petak, a informacija o ozlijeđenima nema. P

romet je u smjeru Popovca zaustavljen, a u suprotnom smjeru prema Soblincu promet teče normalno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača
Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley
'IMAM DOKAZE'

Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley

Lara (25) tvrdi da do danas nije zaprimila službeni dokument koji bi potvrdio sumnju o krađi auta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026