Otvkačila se prikolica kamiona u Sesvetama: 'Sve je blokirano'

Otkvačila se prikolica s kamiona na kružnom toku u Popovcu, izlaz na autoput uopće nije moguć. Zablokirano je, priča nam čitateljica koja se našla na mjestu nezgode u petak iza podneva.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, do nezgode je došlo nešto iza 14 sati u petak, a informacija o ozlijeđenima nema. P

romet je u smjeru Popovca zaustavljen, a u suprotnom smjeru prema Soblincu promet teče normalno.