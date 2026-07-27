Otvoren drugi krug natječaja za Advent Zagreb: Evo do kada se mogu prijaviti izlagači

Nakon provedenog prvog kruga natječaja, za organiziranje božićnih manifestacija u centru grada raspoložive su lokacije: Strossmayerovo šetalište – istok, Strossmayerovo šetalište – zapad i Plato Gradec. Za organiziranje božićnih manifestacija u gradskim četvrtima raspoložive su lokacije: Trešnjevka – sjever - Selska cesta, Trešnjevka – jug - Palinovečka ulica, Stenjevec - Trg Ivana Kukuljevića, Podsused – Vrapče - Park 101. brigade Hrvatske vojske, Gornja Dubrava – Park dubravskih branitelja, Sesvete - Trg Dragutina Domjanića / Ninska ulica, Sesvete – SRC Luka, Novi Zagreb – istok - Trg Ivana Meštrovića, Novi Zagreb – zapad - Trg Ane Rukavine, Podsljeme – žičara, Brezovica - kod igrališta.

Ponude za drugi krug podnose se zaključno do 26. kolovoza 2026. godine, izuzev prijave za Turističku zajednicu grada Zagreba, kojoj se prijave podnose tek po ishođenju dozvole za korištenje površine.

Sve lokacije dodjeljuju se na temelju najbolje ocijenjenog cjelokupnog programa manifestacije, sukladno kriterijima propisanim u javnom natječaju.

Pripreme za Advent i ove godine zajednički koordiniraju Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba i Javna ustanova Priroda Grada Zagreba.

Ovogodišnji Advent Zagreb službeno započinje u subotu, 28. studenoga 2026. i trajat će do 7. siječnja 2027.

Kao i prethodnih godina, sve lokacije imat će mogućnost rada nekoliko dana prije službenog otvorenja. Takozvano „zagrijavanje“ (warm-up) predviđeno je u razdoblju od 25. do 27. studenoga 2026., kako bi se izlagačima omogućilo nesmetano uspostavljanje rada i priprema za glavni program koji započinje nakon svečanog otvorenja.