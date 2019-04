Otvorene lijesove ostavili kraj škole: 'Zar se ne boje Boga?'

Otvoreni lijesovi i u njima komadi odjeće pokojnika danima su stajali u samom središtu Plaškog uz pravoslavnu crkvu, Sabornu crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a koja se nalazi tik u osnovnu školu.

Od mještana smo doznali da su još u petak u Plaški došli "šefovi" Pravoslavne crkve iz Karlovca i da su iz unutrašnjosti crkve, iz kripte, izvukli dva lijesa u kojima su bili sahranjeni dvojica episkopa, a koji su tamo počivali više od sto godina. Kažu da su posmrtne ostatke izvadili i odvezli u svojim privatnim automobilima, a pokraj hrama su ostavili lijesove i komade episkopske odjeće u kojima su bili pokopani.

- Strašno! Zar je to način da se nekoga ekshumira. To je van svakih propisa i zakona. Odmah uz crkvu nalazi se škola i djeca svakodnevno prolaze dvorištem crkve, ne mogu niti zamisliti da je to netko dirao ili da su životinje razvlačile. To nije način. Zar se ne boje Boga kada su to tako uradili, zar nemaju savjesti i dostojanstva prema pokojnim episkopima? - pita se mještanka Plaškog, inače pravoslavna vjernica koja je zgrožena ovim postupkom nadležnih, kao i većina mještana koja je upoznata s događajem.

Nakon što je fotoreporterka Pixsella u utorak snimila odbačene lijesove uz crkvu ubrzo nakon toga su uklonjeni i navodno spremljeni natrag u crkvu. U srijedu smo se obratili episkopu gornjokarlovačkom Grasimu Popoviću s upitom čije su ostatke premještali, gdje i zašto, te zbog čega su izvan crkve ostavljeni lijesovi, te hoće li ih i kada ukloniti, na što nam je odgovorio.

- Poštovani, to je uobičajena procedura. Uklanja se stara odjeća i truli sanduci, zemni ostatci presvlače u nove odežde i polažu u novi lijes i vraćaju na staro mesto. Sve je spremljeno i ništa se ne nalazi izvan crkve, odnosno hrama - kaže episkop Gerasim.

Nekadašnji zvonar crkve, Svetozar Radmanović koji je kaže da je nakon 11 godine održavanja crkve i zvonarije otjeran od "glavnih u Karlovcu" govori da je ovo sve vjernike jako uznemirilo, te da bi o tome trebalo razgovarati na crkvenom odboru, da se zna tko je ulazio u crkvu i to demolirao, a smatra da bi o tome trebalo izvijestiti i mitrolit Irineja u Beogradu.

- U pravoslavnoj vjeri takvi ostaci trebaju biti vraćeni u zemlju. Episkop ima pravo otvoriti grobnicu, ali ne na ovaj način. Osim toga vjernici su trebali biti obaviješteni o ekshumaciji i obaviti je uz veliku liturgiju, a ne ovako. Jednom sam tako kod kontejneru našao u kutiji bačeno platno sa oltara, a po običaju pravoslavne crkve svećenik crkvene stvari pohranjuje u zemlju. To sam im ostavio pred crkvom i ne znam što su s time učinili. Sada su pak pred crkvom ostavili sanduke. Jedan je bio drveni, a drugi limeni, sa cvjetićima, ukrašen, vjerojatno iz doba Austro-Ugarske, umjetničko djelo - govori Svetozar, dodajući da se inače veliki betonski sarkofag s pokojnim episkopima ukrašen ružama nalazi unutar crkve s desne strane.

- Pokojna baka mi je pričala da su Talijani 1941. godine ušli u crkvu i razbacali ta tijela, a naši su to vratili natrag u drvene kovčege. Vjerojatno sada vladika hoće da dođu do podataka tko je koji episkop, pa da je kao običaj da se svakih 100 godina oblače i to, pa to nema nigdje, kakvo oblačenje, on je unutra sahranjen i više gotovo oblačenje. Još k tome crkva i zvonik je zadužbina Marije Terezije i u vrijeme Austro-Ugarske su krenuli iz Ogulina da je prekrste u crkvu katoličku, a kada su došli sve i jedan svećenik je nađen obješen, a običaj je da se za samoubojstvo ne ide nikome na sahranu, a pogotovo i vladike koje izvrše samoubojstvo ne mogu biti danas sutra sveti. Ima važnijih poslova oko crkve, 800.000 tisuća su platili farbanje zvonika zadužbine Marije Terezije, a farba je popucala za dvije godine. O tome ne razmišljaju, nego ćemo sada razvrstavat tijela - zaključuje.



