Otvoreni natječaji za obnovu fasada zgrada i ugradnju dizala

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je natječaje za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza 2026. godine i raspisivat će se jednom godišnje, a prijave se zaprimaju putem aplikacije programi.mpgi.hr, a primjenjuju se na postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB.

Ugradnja dizala

U sklopu Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnim osobama država će sufinancirati 1/3 troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost osigurati i dodatna sredstva. Primjerice, gradovi Zagreb, Slavonski Brod i Pula sudjelovat će s 50 posto ukupnog troška, Split s 40 posto, Zadar, Bjelovar i Vukovar s jednom trećinom ukupnog troška, a Đurđevac i Kaštela s 30 posto.

Pravo na sufinanciranje ugradnje dizala imaju one zgrade koje zadovoljavaju niz uvjeta, među kojima su formirana zajednica suvlasnika, najmanje tri kata ili stanovanje osobe s invaliditetom s određenim stupnjem oštećenja. Zgrada mora imati glavni projekt ugradnje dizala, suglasnost većine suvlasnika te osigurana financijska sredstva.

Bodovi se ostvaruju za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, trudnice, djecu mlađu od sedam godina te osobe starije od 65 godina, a prednost će imati one zgrade u jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u financiranju projekta.

Uređenje pročelja

Ministarstvo je raspisalo i natječaj za sufinanciranje uređenja pročelja zgrada koje su zaštićeno pojedinačno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina.

Država će subvencionirati trećinu troškova, dok su jedinice lokalne samouprave obvezne subvencionirati isti omjer troškova uređenja pročelja. Do sada se javilo 26 jedinica lokalne samouprave, uključujući Zagreb, Osijek, Umag, Vodnjan, Vinkovce, Split i Valpovo.

Pri izradi liste prvenstva prednost će imati starije i više oštećene zgrade, one koje zahtijevaju složenije zahvate, kao i projekti s većim doprinosom energetskoj učinkovitosti, uzimajući u obzir i indeks razvijenosti te kategoriju vrijednosti zgrade prema konzervatorskim kriterijima.