Otvorili pistu u Splitu nakon puknuća gume aviona Iberije

Uzletno-sletna staza Zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodne, pri slijetanju zrakoplova iz Madrida, došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, izvijestili su iz Zračne luke Split.

Prema riječima voditelja Službe za prihvat i otpremanje Mate Melvana, do incidenta je došlo u 16,22 sata nakon slijetanja zrakoplova Airbus na letu IB0945 iz Madrida.

"Došlo je do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, uslijed čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi", rekao je Melvan za Hinu.

U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen.

"Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja", naveo je Melvan.

Dodao je da je uzletno-sletna staza bila privremeno zatvorena zbog aktivnosti na uklanjanju zrakoplova i osiguravanju uvjeta za nastavak zračnog prometa. Staza je ponovno otvorena u 18,30 sati.

Prethodno je u petak zračni promet u Zračnoj luci Split također bio privremeno obustavljen zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne staze.

Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju su odmah obavijestili Zračna luka Split i OKC MUP. U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 996/2010, Agencija pokreće sigurnosnu istragu.