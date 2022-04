'Ova slika pokazuje vrijeme leta rakete do zapadnih glavnih gradova. Brojite svaku sekundu'

Ruska novinarka Olga Skabejeva i saborski zastupnik Državne dume iz frakcije LDPR Aleksej Žuravljov raspravljali su u emisiji "Rusija 1" koliko sekundi bi balistički projektil Sotona trebao stići do glavnih gradova Velike Britanije, Njemačke i Francuske, odnosno zemalja koje isporučuju oružje Ukrajini.

- Vrijeme leta rakete do glavnih gradova zemalja koje Ukrajinu opskrbljuju s najviše oružja. Ovu sliku bi trebale vidjeti i zapadne zemlje. Brojite svaku sekundu. Za što ćete imati vremena - pitao se Žuravljov.

Rusija je nedavno probno lansirala novu interkontinentalnu balističku raketu s nuklearnim oružjem. Raketa, tvrdi Rusija, može doseći brzinu od 25.750 kilometara i može postaviti 10 ili više bojevih glava na svaki projektil.

- Jedna Sotona i to je to. Britansko otočje više ne postoji. Ozbiljan sam - rekao je Žuravljov.

Skabejeva je dodala i da bi vrijeme leta rakete "Sotona" od Kalinjingrada do Berlina bilo 106 sekundi, a od Kalinjingrada do Pariza 200 sekundi te do Londona 202 sekunde, prenosi Yahoo news.

Zastupnik Državne dume Jevgenij Popov iz stranke Jedinstvena Rusija pokušao je to opravdati tvrdnjom da Britanija također ima nuklearno oružje, a, kako kaže,

- Ako se koristi 'sotonska raketa', nitko neće preživjeti ovaj rat i nitko neće ostati na planeti - rekao je na što se Skabejeva nadovezala da će tako krenuti ispočetka.

