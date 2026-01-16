FOTO Pakleni tempo na fronti: 180 ruskih napada u jednom danu! Ukrajinci jedva drže linije

U jutarnjem izvješću glavni stožer u Kijevu rekao je da je Rusija izvela 180 pojedinačnih napada od četvrtka ujutro. Regija Pokrovska, čiji je veći dio osvojila ruska vojska, i dalje je u središtu borbi.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

No Ukrajinci nastavljaju održavati položaje u susjednom gradu Mirnohradu u regiji Donecka.

Prijavljeni su i mnogi napadi u južnom dijelu blizu Huliaipola u zaporiškoj regiji.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Globalna situacija na frontu ostala je nepromijenjena, a Rusi polako napreduju, no uz velike gubitke u tom procesu.

Ukrajinski vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski napisao je u izvješću za 2025. ranije ovog tjedna da su spriječeni ključni neprijateljski proboji.

Ruska invazija na Ukrajinu ući će u petu godinu 22. veljače.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Rusko ministarstvo obrane reklo je pak u petak da su ruske snage preuzele kontrolu nad selom Zakitne u doneckoj regiji i Olenokostiantinivkom ‍u regiji Zaporižja.