SNIMKA IZ SUSEDGRADA

Ovaj čovjek je sudjelovao u dramatičnoj noćnoj potjeri. Zovu ga Slovenski Spiderman

Piše 24sata,
Foto: Screenshot

Robert Trščinar je od ranije poznat kao okorjeli kradljivac te je u slovenskim zatvorima proveo ukupno oko deset godina

Muškarac koji je prije nekoliko dana u Susedgradu u Zagrebu izazvao dramatičnu noćnu potjeru s policijom, nakon što je zatečen u pokušaju krađe automobilskih guma, je 38‑godišnji Slovenac Robert Trščinar, dugogodišnji kriminalac dobro poznat slovenskoj javnosti i policiji.

ULOVILI GA U KRAĐI KOTAČA Dramatična snimka potjere u Zagrebu: Slovenac htio zgaziti policajce, oni morali zapucati!
Trščinar je od ranije poznat kao okorjeli kradljivac te je u slovenskim zatvorima proveo ukupno oko deset godina zbog brojnih kaznenih djela protiv imovine.

Njegov dosadašnji kriminalni put obilježen je i spektakularnim bijegom iz zatvora u Ljubljani 2013. godine. Tada je, prema ranijim izvještajima, preko noći prepilio rešetke na zatvorskim prozorima, popeo se na krov, a zatim se konopom od spojenih plahti spustio na tlo i pobjegao kroz žičanu ogradu do neosiguranog parkirališta bolnice, odakle je nestao u nepoznatom smjeru. Slovenski mediji prozvali su ga tada Dolenjski Spiderman. Policija ga je uhvatila nakon nekoliko mjeseci i vratio se u zatvor.

Foto: Screenshot

No, sve do nedavnog incidenta u Zagrebu za njim je bio raspisan slovenski i europski uhidbeni nalog radi izdržavanja druge kazne. 

Pokretanje videa...

Policajci ulovili Slovenca u pokušaju krađe 01:48
Policajci ulovili Slovenca u pokušaju krađe | Video: čitatelj/24sata

U subotu rano ujutro, 29. prosinca, policajci su ga u Susedgradu zatekli kako demontira gume s parkiranih automobila. Prilikom pokušaja uhićenja Trščinar je, prema policijskom izvješću, naglo krenuo automobilom prema trojici policajaca, zbog čega je jedan policajac ispalio nekoliko hitaca u smjeru vozila da bi se zaštitio. Trščinar je potom uspio pobjeći i zatim je uhićen na području Maksimira istog dana poslijepodne uz uporabu sredstava prisile

Protiv njega sada se vodi kriminalističko istraživanje zbog pokušaja krađe, pokušaja teškog ubojstva i drugih kaznenih djela, a očekuje se da će biti izručen slovenskim vlastima kako bi izdržao prethodno izrečenu kaznu.

