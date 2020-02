Ovaj načelnik općine je upisao čak 279 nekretnina u kartici!

Mladen Kešer je dugogodišnji načelnik općine Kalnik. Ovaj SDP-ovac u imovinskoj kartici ima upisanih 279 nekretnina. Ozbiljno, nekoliko puta smo brojali.

Kalnik je minijaturna općina u Koprivničko-križevačkoj županiji koja je, prema popisu stanovništva iz 2001. imala samo 1611 stanovnika. Njen načelnik je veleposjednik koji, između ostalog, posjeduje kuće, vinograde, voćnjake, livade, oranice i brojne druge nekretnine. Upisao je gotovo 900 tisuća eura štednje, suvlasnik je nekoliko tvrtki, a kako nam kaže, ostale općine mu duguju 8 i pol milijuna kuna.

Kešer ima i povijest s Povjerenstvom za sukob interesa. Odrezali su mu kaznu od 30 tisuća kuna zbog poslovanja općine s njegovim tvrtkama. Osim toga, pokrenuli su i postupak protiv njega jer je Općina Kalnik dodjeljivala novce udruzi Nogometni klub Kalnik, kojoj je Kešer bio predsjednik Nadzornog odbora te Udruzi vinogradara, čiji je bio član, kao i udruzi Kulturno umjetničko društvo Kalnik, čiji je također bio član. On nam je sam potvrdio ove informacije.

Nema što nema

Njegove brojne nekretnine uključuju kuću s okućnicom površine 3000 kvadrata koju je procijenio na šest milijuna kuna. Ima još jednu kuću površine 700 četvornih metara, a koju je procijenio na pola milijuna kuna. Tu je i gospodarski objekt površine 1800 kvadrata, a kojeg Kešer procjenjuje na sedam milijuna kuna. U imovinskoj kartici je naveo i preko 30 vinograda te preko 20 voćnjaka, uz desetke livada, šuma i oranica. Neke nekretnine su potpuno njegove, a u nekima je, većim ili manjim udjelom, suvlasnik. Ima i Gibsonovu gitaru vrijednu 40 tisuća kuna.

Naveo je i gotovo 2,8 milijuna kuna potraživanja. Od toga ima tri pozajmice u vrijednosti od 964 tisuće kuna te 1,8 milijuna kuna drugih potraživanja.

Javili smo se ovom SDP-ovcu i upitali ga odakle mu sav taj novac i sve te nekretnine.

- Ja sam to naslijedio od tate. Sve što imam, sve sam prije pet godina naslijedio. Prije toga nisam imao ništa. Kad mi je umro tata, sve mi je ostavio na ostavinskoj raspravi - kaže nam Kešer.

- Ja sam dijete mog oca i majke. Majka, ja i sestra smo sve naslijedili, tako smo i sve dijelili. A što se tiče imovinske, pa znate kako danas izgledaju katastri i gruntovnice. One su neusklađene pa sam ja upisao sve, da se ne bi izvuklo nešto što glasi u gruntovnici na mene, a da nije upisano. Teško je reći koje šume ili nekretnine sam stvarno vlasnik, a koje nisam. Svaku nekretninu sam posebno pisao. Morao sam sve napisati da ne bi slučajno došlo do nepoklapanja sa zemljišnim knjigama. Vjerujte, govorim vam iz srca. Upisao bih česticu, a nisam znao sigurno je li moja šuma. A što da nisam upisao, a moja je šuma, govorilo bi se da sam nešto pronevjerio - objašnjava nam raspoloženi SDP-ovac.

Koliko mu je trebalo da sve ovo upiše u imovinsku, pitamo ga.

- Radio sam to cijeli jedan dan, izvadio sam kompletno sve svoje izvatke, sve poslovne listove. Nisam ništa tajio - spremno odgovara Kešer.

A što mu je s ušteđevinom od 896 tisuća eura?

- I to sam naslijedio od oca na ostavinskoj raspravi. Tata je 45 godina bio građevinski poduzetnik - kaže Kešer.

A što je s milijunskim pozajmicama?

- Imam preko 8 i pol milijuna kuna što su mi dužne općine, sporimo se na sudu s njima. Volonter sam u općini, primam samo 1200 kuna naknade, ali imam privatne tvrke. Imam vinariju, građevinsku firmu, konzultantsku firmu... Imam i privatnu mljekaru. Imam i vinograde - nabraja načelnik.

I zbilja, prema imovinskoj i prema servisu Poslovna Hrvatska, Kešer je upisan kao suvlasnik ili vlasnik četiriju firmi.

Dobro, ali što je s postupcima pred Povjerenstvom za sukob interesa?

- Optužili su me jer sam bio osnivač nogometnog kluba, kulturnog društva, udruge vinara, a u malim općinama ako ništa ne pokrećete, vi ste u problemu. Kaznili su me jer sam bio član, jer sam kao svaki načelnik dao novac tim udrugama. I onda sam ja kriv jer bih im dao 500 kuna ili dvije tisuće kuna. Ok, ja sam platio kaznu i više to ne radim i iščlanio sam se iz svih udruga - odgovara načelnik Kešer.

- Da sam u Zagrebu, bio bih ništa. Pozivam vas, dođite kod mene. Mogao sam sve zatajiti kao ministri HDZ-a. Nije me sram. Imam 44 godine, borim se kao pas za svoj kraj, investirao sam iz europskih fondova 20 milijuna kuna na moje projekte - objašnjava nam Kešer.

Prihvatili smo njegov poziv na obilazak imanja, a on je u međuvremenu sazvao presicu ispred ureda javne bilježnice na kojoj će, kako kaže, poklanjati nekretnine u njegovom vlasništvu Ministarstvu pravosuđa, Državnoj geodetskoj upravi i medijima.

- Želim se riješiti nekretnina poklanjanjem! Radujem se vašem dolasku! - napisao je Mladen Kešer u priopćenju.

Tema: Hrvatska