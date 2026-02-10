Ovaj se spremao za rat! Evo što su našli tipu u kući u Makarskoj

Splitsko-dalmatinska policija je kod 43-godišnjaka pronašla hrpu opasnog oružja koje je zabranjeno građanima. Tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje muškarac koristi na području Makarske, policija je pronašla i oduzela ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao i to oružje kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu.

dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika,

poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom,

431 komad puščanog streljiva,

dva pištolja s pripadajućim spremnikom,

255 komada pištoljskog streljiva,

25 komada malokalibarskog streljiva,

plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio)

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 43-godišnjim muškarcem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.





Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.