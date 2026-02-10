Obavijesti

News

Komentari 30
POLICIJSKA AKCIJA

Ovaj se spremao za rat! Evo što su našli tipu u kući u Makarskoj

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Ovaj se spremao za rat! Evo što su našli tipu u kući u Makarskoj
Foto: PU splitsko-dalmatinska

43-godišnjak je kazneno prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari

Admiral

Splitsko-dalmatinska policija je kod 43-godišnjaka pronašla hrpu opasnog oružja koje je zabranjeno građanima. Tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje muškarac koristi na području Makarske, policija je pronašla i oduzela ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao i to oružje kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U Makarskoj policijski službenici pronašli i oduzeli veliku količinu ilegalnog oružja 00:27
U Makarskoj policijski službenici pronašli i oduzeli veliku količinu ilegalnog oružja | Video: PU splitsko dalmatinska


  

  • dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika,
  • poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom,
  • 431 komad puščanog streljiva,
  • dva pištolja s pripadajućim spremnikom,
  • 255 komada pištoljskog streljiva,
  • 25 komada malokalibarskog streljiva,
  • plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio)

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 43-godišnjim muškarcem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

DOBRO CILJA! FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem



Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026