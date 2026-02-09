Sky News objavio: Ovako je izgledao hrvatski vampir. 'Zbog straha su mu odstranili lubanju'

Nakon više od četiristo godina, znanost je po prvi put otkrila lice čovjeka iz istočne Hrvatske kojeg su se njegovi suvremenici toliko bojali da su mu nakon smrti oskvrnuli tijelo kako bi spriječili njegov povratak iz mrtvih.

Pronađen u neobičnom grobu unutar srednjovjekovne utvrde Račeša, ovaj muškarac bio je žrtva brutalnog "anti-vampirskog" rituala, a njegova zastrašujuća životna priča sada je upotpunjena digitalnom rekonstrukcijom koja ledi krv u žilama, piše Sky News.

Život obilježen nasiljem i isključenošću

Arheološka istraživanja na lokalitetu utvrde Račeša, smještene oko 110 kilometara jugoistočno od Zagreba, otkrila su više od 180 grobova, no jedan se posebno isticao. U njemu su pronađeni ostaci muškarca iz 15. ili 16. stoljeća, starog između 40 i 50 godina te visokog oko 164 centimetra. Analiza njegova kostura otkrila je priču o iznimno teškom i nasilnom životu. Kosti su pokazivale znakove teškog fizičkog rada, ali i višestrukih brutalnih napada koje je preživio.

Nezavisna arheologinja Nataša Šarkić, koja je sudjelovala u istraživanju, pojasnila je kako je strah koji je izazivao nakon smrti vjerojatno bio samo nastavak straha koji je sijao za života.

​- Bioarheološka analiza pokazala je da je ovaj čovjek često sudjelovao u nasilnim sukobima i da je umro nasilnom smrću. Doživio je najmanje tri epizode teškog međuljudskog nasilja tijekom života. Jedan od tih napada unakazio mu je lice, što je moglo izazvati strah i odbojnost te dovesti do društvene isključenosti - izjavila je Šarkić.

Njegova smrt bila je jednako nasilna kao i život. Preminuo je od posljedica dva udarca oštrim predmetom, vjerojatno mačem, u stražnji dio lubanje. Na kostima nije bilo znakova zacjeljivanja, što upućuje na to da je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu.

Ritual protiv povratka iz mrtvih

Ono što ovaj pronalazak čini jedinstvenim jest način na koji je muškarac pokopan. Iako je prvotno sahranjen prema kršćanskim običajima, njegovo tijelo je ubrzo nakon smrti ekshumirano. Lubanja mu je odvojena od tijela, a torzo je okrenut i ponovno zakopan licem prema dolje. Preko njega je postavljeno teško kamenje. Stručnjaci su zaključili da se radi o namjernom ljudskom činu, izvedenom dok je meko tkivo još bilo prisutno.

Ovakvi postupci tipični su za "anti-vampirske" rituale raširene u slavenskoj tradiciji tog vremena. Vjerovalo se da se osobe koje su vodile nasilan život, umrle nasilnom smrću ili bile društveno odbačene mogu vratiti kao nemirni duhovi ili vampiri kako bi naudile živima.

​- Takva bića smatrala su se nemirnima, osvetoljubivima i sposobnima nanositi štetu živima, širiti bolesti i ubijati ljude ili stoku - dodala je Šarkić, napominjući kako je muškarac iz Račeše bio "savršen kandidat" za takav ritual. Njegov grob pronađen je na najmanje cijenjenom mjestu unutar crkve, uz sam zid, što dodatno potvrđuje njegov marginalizirani status.

Lice koje izaziva jezu

Kako bi se upotpunila slika o ovom misterioznom čovjeku, brazilski stručnjak za grafiku Cicero Moraes proveo je forenzičku rekonstrukciju lica. Koristeći CT snimke fragmentirane lubanje, Moraes ju je prvo digitalno sastavio, a zatim je, koristeći podatke živih donora i tehniku anatomske deformacije, dodao meko tkivo kako bi stvorio vjerojatan izgled lica. Rezultat je, kako je sam opisao, "neprijateljski i prijeteći" prikaz. Na licu se jasno vidi ožiljak od jedne od ranijih ozljeda, detalj koji je vjerojatno uvelike pridonio strahu koji je izazivao. Fotografije pogledajte OVDJE.