POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Ovako je počeo požar u zgradi Vjesnika: Preskočili su ogradu, ušli u zgradu i otišli na 15. kat...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad dvojicom 18-godišnjaka koji se povezuje s požarom u zgradi Vjesnika. 

- Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak 17. studenoga oko 21.50 sati na Slavonskoj aveniji zajedno s drugoosumnjičenim 18-godišnjakom došao do zgrade Vjesnika gdje su zajedno preskočili ogradu i ušli u krug navedenog trgovačkog društva. Nakon toga sumnja se, zajedno s još jednim maloljetnikom ušli su u samu zgradu te se popeli na 15. kat zgrade gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika - navodi policija.

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio.

Kako navodi policija, nakon toga se požar proširio na okolne prostirije.

- Nakon provedenog kriminalističko istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku te je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu. U odnosu na osumnjičene osobe nisu zabilježena prethodna kriminalistička istraživanja - zaključuje policija.

