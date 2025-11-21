'Zgrada Vjesnika osigurana je kao poslovna zgrada. Polica će pokriti štetu nastalu od požara'

Cijeli ovaj kompleks od ukupno 43.000 kvadrata, osiguran je policom na 53,5 milijuna eura. Sama zgrada je 20 posto tog kompleksa, oko 8000 kvadrata, i naknada štete će biti isplaćena za poslovnu zgradu, što ona i je, temeljem čega smo i definirali visinu premije, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić demantirajući time medijske navode da je zgrada Vjesnika bila osigurana kao stambena.

Istaknuo je da je premija osiguranja plaćana za poslovni kompleks, a s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem najavio je izgradnju spojne ceste prema istoku. I iz samog Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odbacili su iste medijske napise u kojima stoji da bi zbog toga "država mogla izgubiti milijune".

- Zgrada Vjesnika osigurana je u Croatia osiguranju preko deset godina, a polica osiguranja uredno se obnavljala. Posljednji put obnovljena je prije dva mjeseca. Polica osiguranja ugovorena je od strane Upravitelja zgrade - tvrtke BMD d.o.o. iz Sesveta u ime svih suvlasnika zgrade Vjesnika i Croatia osiguranja. Polica se odnosi na cijeli kompleks Vjesnika, uključujući neboder, aneks i okolne zgrade u površini od 44.810,79 m2 . Polica, između ostaloga, pokriva i štetu nastalu od požara - navode iz Ministarstva.

Osiguravatelj Croatia osiguranje bio je upoznat s činjenicom da je riječ o poslovnoj zgradi prilikom davanja ponude i određivanja visine same premije i osiguranja.

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ističemo ujedno kako je ugovorenim iznosom osiguranja od 53.548.894,05 eura osiguran rizik od požara do iznosa 1.195 eura/m2. Naravno, sam iznos odštete odrediti će se nakon procjene samog oštećenja. Nomenklatura ovdje ne čini nikakvu razliku - u polici je navedena "stambena" zgrada jer je ugovaratelj stanoupravitelj, no zgrada Vjesnika osigurana je po istim uvjetima kao i druge poslovne zgrade u Zagrebu - dodaju.

Ministarstvo dodaje da je kod obnove osiguranja u 2025. godini osigurana vrijednost povećana sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura jer je povećana i osigurana kvadratura.

- Novom policom, dodatno je osiguran cijeli kompleks Vjesnika tj. uključeni su dijelovi koji do tada nisu bili osigurani - stoji u priopćenju.

Povećan je i iznos osiguranja po kvadratnom metru na način da je maksimalna vrijednost isplate odštete umjesto na dotadašnjih 500 eura/m2 povećana na 1.195 eura/m2. Slijedom svega navedenoga, za suvlasnike zgrade, od kojih je u većinskom vlasništvu i država s udjelom od 64 posto, nema gubitaka u odšteti s obzirom da je iznos osiguranja jasno definiran policom i zgrada je osigurana kao poslovna, dodaju.

'Otkupili bismo sve dijelove ostalih suvlasnika u Vjesniku'

U zgradu Vjesnika još se ne može ući i napraviti očevid. Izvješće Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o statici zgrade očekuje se do nedjelje. Na sastanku je dogovoreno s Gradom, sukladno članku 129. Zakona o gradnji, kazao je, omogućavanje realizacije prometnog rješenja kako bi se olakšao promet u ovom dijelu grada, a u kojem je trenutno zbog opasnosti od letećih predmeta sa zgrade Vjesnika, zatvoren južni dio Slavonske avenije.

Ministar Bačić najavio je da će Grad pripremiti projekt te da će radovi brzo krenuti s izvođenjem spojnice koja bi mogla omogućiti kvalitetniji promet. Gradonačelnik Tomašević je pojasnio kako podvožnjak kod Vjesnika do daljnjeg ostaje zatvoren, ali da se radi na alternativama i omogućavanju "određene propusnosti" i prema istoku grada.

- Ideja je da ipak imamo barem nekakvu komunikaciju na ovom raskršću prema istoku, to ne može zamijeniti podvožnjak, ali može olakšati stvar. Trenutno su dvije trake u smjeru zapada, a želimo napraviti barem još jednu, a nadamo se i dvije prema istoku - rekao je Tomašević, dodajući da je riječ o kompleksnoj situaciji.

Bačić je izjavio i kako će se po dobivanju izvješća HCPI-a poduzeti daljnji koraci u smislu budućeg statusa ovog nebodera, a da je ranije već na razini Vlade donesena odluka o uređenju cijelog ovog kompleksa.

- Razgovarali smo sa suvlasnicima s kojima održavamo redovite sastanke i izrazili im naš stav da bismo mi otkupili sve dijelove ostalih suvlasnika i zadužili Visoko procjeniteljsko povjerenstvo da procijeni vrijednost ovog kompleksa. Procjenu smo dobili i dostavili je suvlasnicima, trajao je proces usuglašavanja s njima, no, u međuvremenu se dogodilo ovo što se dogodilo, nažalost, i sada je situacija drugačija - poručio je.

Na pitanje kako je grupa mlađih osoba, koje se dovode u vezu s požarom koji je buknuo u zgradi Vjesnike, ušle u zgradu ako su je čuvali zaštitari, ministar je rekao da ne zna.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Ovaj kompleks ima svog upravitelja, osiguran je s 24-satnom zaštitarskom službom koja je bila dužna pratiti i kontrolirati taj dio. Kako su ti mladi ljudi ušli u zgradu pokazat će istraga, a ja ta saznanja nemam - rekao je.

'Postavili smo mjerne uređaje'

Mario Uroš iz HCPI-a kazao je kako su u zgradi postavili mjerne uređaje kojim će mjeriti pukotine, statiku, kvalitetu betona te da bi do nedjelje mogli donijeti i neke zaključke za daljnje korake.

- Sad čekamo da vidimo što će se događati s tim pukotinama. Dodatno se rade numerički proračuni i analize da vidimo u posljedici iznos temperature na pojedinim katovima. Okvirno ćemo procijeniti kolika je ostala otpornost konstrukcije i na vlastitu težinu, a da ne spominjem onda i na vjetar i podrhtavanja, što bi se eventualno moglo dogoditi - rekao je Uroš.

Tu je i sklerometar, čime gledamo kvalitetu betona koja je ostala, mjerimo razine i debljine zaštitnih slojeva i količinu otpada na tim zaštitnim slojevima te kontakt armature s betonom, dodao je.