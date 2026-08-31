Ovako sada izgleda Zagrebačka cesta: Radovi su u punom jeku, evo gdje sve morate paziti

Dio Zagrebačke ceste u Zagrebu zatvoren je za sav promet zbog radova na asfaltiranju, izvijestili su iz Grada Zagreba. Zagrebačka cesta, na dionici od Tomislavove do Sokolske ulice, zatvorena je do 5. rujna u 4 sata.

Tijekom radova vozači će morati koristiti obilazne pravce. Jedan od njih vodi preko Tomislavove ulice, Ulice Dragutina Golika, Zagrebačke avenije, Rudeške ceste i Sokolске ulice, dok će se u drugom smjeru promet preusmjeravati preko Sokolske ulice, Ilice i Zagrebačke ceste.

Zagreb: Radovi na Zagrebačkoj cesti | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na dionici će se ukloniti postojeći asfaltni sloj, sanirati poklopci komunalnih instalacija te ugraditi novi asfaltni slojevi. Obnovit će se i horizontalna i vertikalna prometna signalizacija.

Radovima se, navode iz Grada, želi poboljšati kvaliteta prometovanja, produljiti vijek trajanja prometnice te povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Gdje su sve radovi u Zagrebu?

Ulica grada Vukovara – radovi traju na dijelu od Ozaljske do Savske ceste. Dio ulice je zatvoren za promet do početka rujna.

Ulica Ljudevita Posavskog – zatvorena je dionica od Slatinske ulice do zone Zagrebačke ceste. Radovi na nadvožnjaku trebali bi trajati do 6. rujna.

Zagrebačka avenija – Selska cesta – u tijeku je rekonstrukcija nadvožnjaka. Radovi bi trebali trajati oko pet mjeseci.

Ulica kralja Zvonimira – obnavlja se tramvajska pruga na potezu od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice. Radovi traju do 7. rujna.

Ulica Vukomerec – nakon rekonstrukcije plinovoda uređuje se kolnik. Dio ulice zatvoren je do 31. kolovoza.

Sarajevska cesta – nastavljaju se veliki radovi na rekonstrukciji ceste i izgradnji nove tramvajske pruge. Dio Sarajevske zatvoren je do 30. rujna.

Avenija Većeslava Holjevca – od 31. kolovoza do 5. rujna asfaltira se dionica od Ulice Bani do Buzinskog prilaza. Istočni kolnik prema gradu je zatvoren.

Zagrebačka cesta – u tijeku je asfaltiranje dionice od Tomislavove do Sokolske ulice. Dio ceste zatvoren je do 5. rujna.