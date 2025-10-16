Trumpov veliki plan. Jednim udarcem želi slomiti Kinu i natjerati Putina na prekid vatre

Američki predsjednik Donald Trump planira osnovati „fond za pobjedu Ukrajine“, koji bi se financirao putem carina od 500 posto na uvoz kineskih proizvoda, navodi The Telegraph, pozivajući se na izvore.

Sredstva prikupljena tako bila bi usmjerena na nabavu oružja za Kijev.

Prema pisanju lista, američki ministar financija Scott Bessent predstavit će taj plan europskim partnerima prije dolaska ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington u petak.

Iako je prvotno krivio Zelenskog za rat i rekao mu da nema karte u svojim rukama, evidentno je da je Trump sve više nezadovoljan Kremljom i stalnim eskiviranjem pregovora i odugovlačenja rata, rata za kojeg Trump smatra ako ga zaustavi sigurno će mu donijeti Nobela za mir.

Podrška Ukrajini postala je ključni dio američke strategije za pritisak na Moskvu, uključujući moguću isporuku dugometnih projektila Tomahawk i financijsku potporu za obranu zemlje. Prema objavljenoj strategiji, SAD planira uvesti carinu od 500 posto na uvoz iz Kine, a prikupljena sredstva usmjeriti na naoružavanje ukrajinske vojske.

Ovim potezom želi se ograničiti kineska podrška ruskoj ratnoj mašineriji i prisiliti predsjednika Putina da sjedne za pregovarački stol s Trumpom i Zelenskim.

Reakcija europskih saveznika

Iako je NATO službeno označio Peking kao ključnog pomagača Rusije u ratu, mnoge europske zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, ne smatraju Kinu izravnim protivnikom.

Uvođenje takvih carina zahtijevalo bi suglasnost i sudjelovanje američkih saveznika, što je ključni uvjet za uspješnu provedbu plana.

Predsjednik SAD-a Donald Trump planira razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim 17. listopada, a jedna od tema bit će potencijalna namjera Ukrajine za novu ofenzivu na frontu.