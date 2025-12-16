Ovdje mladi vozači u Zagrebu uče voziti. Sve je puno stakla i smeća: 'Grad nas ignorira!'

Razbijene boce, limenke i ostaci smeća dočekaju instruktore autoškola i kandidate za polaganje vožnje na poligonu Borongaj nakon svake veće utakmice na Maksimiru. To smeće, iako se žale, nitko od službi, kako tvrde, ne čisti. No, smeće na poligonu nije jedini problem koji muči instruktore.

- To smeće, to je stanje prometnog vježbališta Borongaj nakon svake veće utakmice. Ovaj put je ostalo nakon utakmice Hajduk-Lokomotiva. Isto se dogodilo na utakmici Dinamo-Hajduk. Uvijek ista stvar. Čistoća tek izlazi na teren nakon upita medija. U protivnom ovako stoji dok instruktori sami ne odvoje dan da očiste - ispričao nam je jedan od instruktora kojeg je dočekao ovaj tužan prizor.

- Najgore je što svi mi plaćamo za svaki auto godišnju naknadu za korištenje. Čak i kada zovemo grad, apsolutno se ništa ne događa. Ovo je skoro nakon svake veće utakmice. Staklo, razbijene boce. Pa bude i probušenih guma na vozilima - dodao je instruktor.

Foto: Čitatelj 24sata

Instruktori zbog toga često onda sami moraju čistiti tuđi nered. Sve to oduzima njihovo vrijeme s kandidatima.

- Sami skupljamo kako stignemo. Po ovakvom poligonu se ne možemo voziti. Nije sigurno ni za nas ni za kandidate - rekao nam je drugi instruktor.

Najam plaćaju mjesečno po autu oko 7 eura.

- To je nekada bilo 60 kuna po autu, sada je otprilike 7 eura. Računica je jasna. Tamo imaju i do 150 auta koji to koriste minimalno. Znači, mjesečno dosta zarade. To je tragedija što se događa. Bude svega, oštetimo aute, pa moramo na popravke. Naravno da to utječe na naš posao. Ispiti se ne mogu odgoditi, pa se kandidati jadni muče. Ovako i onako im je stres, a smeće koje im smeta u vožnji je samo dodatak. Prestrašno je ovo, veliki problem je to. Ljude nažalost nije briga. Ne shvaćaju koliko se borimo - dodao nam je treći instruktor.

Foto: Čitatelj 24sata

Grad Zagreb, kako nam je rekao četvrti instruktor, iznajmljuje autoškolama. Obećani su im minimalni uvjeti. No oni su rijetko zadovoljeni.

- Poligon je dugi niz godina zanemarivan. Oznake na kolniku, koje obilježavaju sam poligon, instruktori su morali sami obojiti jer se nisu vidjele. Istovremeno, oznake na kojima se odvija ispitivanje kandidata tijekom poligonskih radnji na ispitu toliko su loše vidljive da se ne može utvrditi je li kandidat tijekom izvođenja radnji dodirnuo crtu ili nije. Time se dovodi u pitanje i regularnost provedbe samih ispita, posebno jer je riječ o jedinom poligonu u Zagrebu na kojem se polažu sve kategorije - rekao nam je četvrti instruktor.

Rekao nam je da se na samom ulazu u poligon, tijekom kiše ili nakon nje, skuplja velika lokva vode kroz koju je jedva moguće proći vozilom.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dok na predavanjima učimo kandidate koje opasnosti prijete vozačima u takvim uvjetima, na poligonu smo primorani prolaziti ne kroz lokvu, već kroz pravo jezero. Tu je problem i to što imamo samo jedan kemijski toalet, koji se prazni jednom u deset dana. On nije dostatan za toliki broj ljudi, zbog čega ljudi često koriste okolne ugostiteljske objekte. Dodatni problem predstavlja činjenica da se, dok je površina iznajmljena autoškolama, isti prostor iznajmljuje i za potrebe GNK Dinama, odnosno navijača. Zbog toga je poligon često zatvoren tijekom radnog vremena autoškola. Ograda kojom bi poligon trebao biti odvojen postoji samo djelomično. Koševi za smeće ne postoje, a iz Čistoće tvrde da ta površina svih ovih godina nije uvrštena u redovno čišćenje. Zbog toga Grad Zagreb ne plaća održavanje, a Čistoća ne obavlja čišćenje. Autoškole to ne žele dodatno plaćati jer poligon nije isključivo njihov, a pristup imaju sva vozila autoškola - dodao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Smeće je, kako je rekao, najmanji problem s kojim se bore. Objasnio je da ih najviše brinu loše iscrtane crte koje nisu vidljive tijekom izvođenja poligonskih radnji, a svaki ispit upravljanja vozilom sastoji se od dva dijela: ispita na prometnom vježbalištu i ispita na javnoj cesti.

- Iscrtavanje crta nije problem samo ove godine. Unazad deset godina crte su obnovljene svega dva puta, što je daleko nedovoljno. Jedini koji redovito obavlja svoj posao jest zimska služba, koja pri prvom snijegu očisti poligon i posipa sol. Na samom poligonu nema nikakvog održavanja. Trava raste uz rubove, kamenje se ne uklanja, sustav odvodnje oborinskih voda ne postoji, a šahtovi su puni smeća. HAK provodi ispite i posjeduje fotografije stanja poligona, s kojima je upoznat. Međutim, nije jasno kako se ocjenjuje prelazak imaginarne crte kada se stvarne oznake na kolniku uopće ne vide. U praksi se najčešće ocjenjuje udarac u čunj, iako je pravilnikom jasno određeno da se ni određene crte ne smiju dodirnuti kotačem - objasnio je.

Foto: Čitatelj 24sata

O svemu smo upitali i Grad Zagreb. Do zaključka ovog teksta nam nisu odgovorili na upit. Također smo upit poslali u HAK, koji nam također nije odgovorio na upit. Odgovore ćemo objaviti kada ih dobijemo.

Podsjetimo, Grad Zagreb početkom travnja najavio je preseljenje poligona za autoškole s Borongaja na Žitnjak. Nova lokacija je bila spremna, no autoškole o tome nisu bile službeno obaviještene niti su uključene u odluku. Instruktori su upozoravali da je lokacija opasna, neadekvatna i udaljena za instruktore i kandidate, a njihove primjedbe su se ignorirale. Zbog toga su instruktori i voditelji autoškola imali bojkot polaganja ispita te blokadu poligona sa 100 do 150 automobila.

Kao razlog preseljenja navodi se širenje Park and Ride sustava kod stadiona u Maksimiru, no autoškole tvrde da je parkiralište ondje uglavnom prazno te da su njihovi prijedlozi alternativnih lokacija, poput Dubrave, odbijeni bez razgovora.