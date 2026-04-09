Ovdje možete uživo gledati kako nestaje Vjesnikov neboder

Prošlo je gotovo pola godine otkako je 17. studenog oko 23 sata buknuo veliki požar u Vjesniku. Zgrada je u vatrenoj stihiji potpuno uništena, ali točna šteta nije utvrđena. Krajem ožujka započelo je postepeno demoliranje Vjesnika, ali problem je nastao nakon što je pronađen azbest. To je dozvolilo čišćenje samo do 16. kata, a ministar Branko Bačić najavio je da uklanjanje azbesta počinje ovog tjedna.

Kako su izvijestili iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a gradilištu Vjesnika danas se izvode radovi uklanjanja sjevernih konzola do 7. etaže a u svrhu rasterećenja konstrukcije i pristupa mehanizacije za početak uklanjanja samog nebodera. Podsjetili su da je gradilište kontinuirano aktivno te da se na njemu svakodnevno izvode radovi u skladu s projektnom dokumentacijom.

- Samo uklanjanje nebodera Vjesnik izvodi se u fazama u skladu s projektom dokumentacijom koja prati dinamiku izvođenja radova. Do ovog trenutka izrađene su i revidirane tri faze projekta uklanjanja. U trećoj fazi projektne dokumentacije između ostaloga obrađeni su i preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj - dodaju.

Dok se čeka rješavanje cijele situacije i naposljetku rušenje zgrade, na stranici Live cam Croatia dostupna je kamera koja svakodnevno prati što se na neboderu radi.

