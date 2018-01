Ovi opasni ubojice već bi ove godine mogli izaći na slobodu

Ubio je Lennona

Mark David Chapman (63) ubio je legendu Beatlesa Johna Lennona 8. prosinca 1980. godine. Prije toga ga je tražio autogram. Lennona je upucao četiri puta u leđa.

David Chapman je osuđen na 20 godina do doživotne zatvorske kazne te mu je određeno obavezno psihijatrijsko liječenje.

Sljedeće saslušanje na kojem mi mogao eventualno biti pušten zakazano je za kolovoz ove godine.

Bivša Mansonova sljedbenica

Leslie Van Houten (69) je bivša članica obitelji Manson, kulta koji je vodio preminuli Charles Manson. Van Houten je u zatvoru od 1971. godine zbog njezine uloge u ubojstvima koja su počinili članovi kulta.

Leslie Van Houten se kasnije branila da ju je Manson izmanipulirao i da je bila pod utjecajem LSD-a. Tvrdila je da je bila nesvjesna toga što radi. Van Houten je bila predložena za puštanje na slobodu 2017. godine, ali guverner Jerry Brown je to blokirao.

To je bio već drugi pokušaj da bude slobodna. Njezini odvjetnici su tražili od suda da preispita guvernerovu odluku.

Silovali i ubijali

Braća Anthony (68) i Nathaniel Cook (59) su osuđeni ubojice. Anthony je uhićen u listopadu 1981. godine zbog ubojstva agenta za nekretnine. Istražitelji su tada sumnjali da su braća povezana i s drugim slučajevima ubojstava, ona su im dokazana tek 1990-ih kada je napredovala DNK analiza.

Anthony je 2000. priznao devet ubojstava, a njegov brat tri. Oni su napadali mlade ljubavnike koji su parkirali na izoliranim mjestima. Mladiće su ubijali, s djevojke silovali i onda ubili.

Anthony je osuđen na kaznu od 15 godina do doživotne kazne zatvora, a Nathaniel Cook na 15 do 75 godina. On bi mogao na slobodu izaći već ove godine.

"Anđeo smrti"

Bivša medicinska sestra Genene Jones (68), poznata pod nadimkom "anđeo smrti" koja je osuđena za ubojstva 60-ak djece dok je radila u Teksasu 1980-ih. Nitko ne zna zašto je ubijala djecu. Osuđena je na 99 godina zatvora zbog ubojstva bebe Chelsea McClellan. Dala joj je smrtonosnu dozu lijeka za opuštanje mišića.

Kasnije je dobila još 60 godina zbog ubojstva Rolanda Santosa. Genene bi mogla biti puštena ove godine jer po teksaškom zakonu iz 1970. godine svi zatvorenici koji sudjeluju u zatvorskim aktivnostima, ispunjavaju obaveze, te imaju dobro vladanje moraju biti pušteni na slobodu nakon što odsluže određen broj godina u zatvoru.

No prošle godine je optužena za ubojstva Rosemary Vega i Josha Sawyera pa su male šanse da će biti puštena na slobodu.

Žena i on silovali i ubijali maloljetnice

Paul Bernardo (54) je kanadski silovatelj i ubojica. Bernardo i njegova bivša žena Karla Homolka su drogirali, silovali i ubili nekoliko žena. Najgori zločin je bilo ubojstvo sestre Karle koja se zvala Tammy. Imala je jedna 15 godina. Prvo su joj dali sredstvo za smirenje, a onda su ju mučili i silovali. Karla je puštena iz zatvora prije nekoliko godina, a Paul bi mogao ove godine izaći na slobodu.

Karla se nakon izlaska iz zatvora opet udala i rodila je sina, a 2012. godine ju je novinar našao na Guadalupeu gdje je živjela pod drugim imenom s mužem i troje djece. Prošle godine je objavljeno da volontira u osnovnoj školi u blizini Montreala. Zajedno s bivšim suprugom je bila osuđena za silovanje i ubojstvo najmanje tri maloljetnice. Bernardo se pak povezivalo s tri do četiri slučaja ubojstava, više od 13 slučaja silovanja i najmanje šest slučajeva pokušaja silovanja.

Mamio žene i silovao ih

Britanac John Worboys (61) je ženama nudio besplatnu vožnju u svojem taksiju i govorio im da je nedavno dobio na lutriji. Nakon toga je žrtvama nudio čašu šampanjca i pozvao ih da proslave s njim njegov navodni dobitak. U piće ima je stavljao sredstva za smirenje i nakon toga bi ih silovao. Godine 2009. je osuđen da je napao 12 žena.

Worboys je tijekom suđenja tvrdio da nije kriv niti za jednu od 23 točke po kojima su mu sudili. Protiv njega je svjedočilo 14 žena. Tvrdio je kako je želio od žena dobiti pažnju jer ju nije dobivao dok je bio dijete. Dobio je najmanje osam godina zatvora, a sudac je rekao da ne smije izaći na slobodu sve dok ne bude predstavljao prijetnju za žene. BBC je 4. siječnja izvijestio da bi John mogao biti pušten ove godine.

Teta u vrtiću seksualno zlostavljala djecu

Vanessa George je vodila normalan život i smatrali su ju uglednom ženom te izvrsnom tetom u vrtiću u Plymouthu gdje je radila. No između 2008. i 2009. godine ona, Colin Blanchard te Angela Allen povezali su se na Facebooku. Počeli su izmjenjivati fotografije dječje pedofilije.

Vanessa George je snimala djecu staru između dvije i pet godina u vrtiću, kao i svoju kćer koja je tada imala 14. Seksualno je zlostavljala djecu najmanje 30 puta. Neka zlodjela je priznala. 2009. godine je dobila kaznu od minimalno sedam godina odnosno da će biti puštena kada više ne bude opasna za društvo. Na slobodu bi trebala ove godine.

Krao, pucao, tukao se

Amerikanac Kevin Gates (32) je bio popularan reper koji je imao uspješnu karijeru. No često je bio na "krivoj strani zakona". S 13 godina je uhićen jer je bio član bande koja je krala automobile. Godine 2003. je uhićen jer je nekoga izbo ispred kina. Zadnje osude su protiv njega su napad na obožavatelja i pucnjava. Na slobodu je izišao u siječnju.