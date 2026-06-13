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BOME SU SE OSOKOLILI

Ovo je 14 točaka iranskog plana za kraj rata na Bliskom istoku. Pogledajte što sve traže

Piše Filip Sulimanec,
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Ovo je 14 točaka iranskog plana za kraj rata na Bliskom istoku. Pogledajte što sve traže
Foto: Reuters/Canva

Konačni pregovori ne bi započeli prije oslobađanja polovice blokiranih sredstava Irana, suspenzije sankcija na iransku naftu i ukidanja pomorske blokade

Mehr News je, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, objavio nove detalje o nacrtu sporazuma od 14 točaka između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema izvješću, nacrt uključuje sljedeće odredbe:

1. Trajni i trenutačni prekid borbi na svim frontama, uključujući Libanon.

2. Obvezu SAD-a da se neće uplitati u unutarnje poslove Irana i da će poštovati suverenitet Islamske Republike Iran.

3. Potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana.

4. Obvezu SAD-a da povuče svoje snage iz područja koja okružuju Iran.

5. Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana pod uvjetima koje odredi Iran.

6. Suspenziju sankcija na iransku prodaju nafte, petrokemijskih proizvoda i derivata, uz potpuni pristup Irana proizašlim financijskim sredstvima.

7. Zahtjev da Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici predstave planove za obnovu Irana u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara.

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8. Pregovaračko razdoblje od 60 dana s ciljem postizanja konačnog sporazuma koji pokriva nuklearna pitanja i potpuno uklanjanje primarnih i sekundarnih sankcija SAD-a, kao i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju.

9. Ponavljanje obveze Irana prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja da neće proizvoditi nuklearno oružje.

10. Tijekom pregovaračkog razdoblja, Sjedinjene Američke Države ne bi raspoređivale dodatne snage u regiji niti nametale nove sankcije.

11. Oslobađanje 24 milijarde dolara blokiranih iranskih sredstava tijekom 60-dnevnog pregovaračkog razdoblja, pri čemu bi polovica tog iznosa bila stavljena na raspolaganje Iranu prije početka pregovora.

12. Uspostavu mehanizma praćenja za provedbu sporazuma.

13. Odobrenje konačnog sporazuma putem rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

14. Konačni pregovori ne bi započeli prije oslobađanja polovice blokiranih sredstava Irana, suspenzije sankcija na iransku naftu i ukidanja pomorske blokade. Konačni sporazum bio bi usmjeren isključivo na sudbinu obogaćenog materijala i aktivnosti obogaćivanja, ublažavanje sankcija i planove za obnovu iranskog gospodarstva. Rasprave o iranskom raketnom programu i potpori skupinama otpora bile bi definitivno isključene s dnevnog reda.

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