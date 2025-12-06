Ovo je djevojka koju je partner ostavio na vrhu planine u Austriji. Smrznula se i umrla

Kerstin Gurtner (33) umrla je na vrhu 3798 metara visokog Grossglocknera u Austriji u siječnju prošle godine, dok su se temperature spuštale na minus 20 °C, piše Daily Mail. Njezin penjački partner i dečko, 39-godišnji Thomas Plamberger sada se suočava s optužbom za ubojstvo iz nehaja nakon što su tužitelji zaključili da ju je ostavio "iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu" u mraku dok se sam spuštao niz planinu.

Zastrašujuće slike s planinske web-kamere prikazuju svjetlost dviju čeonih svjetiljki kako se kreću prema vrhu malo poslije 18 sati, prije nego što se, nekoliko sati kasnije, vidi samo jedno svjetlo koje se udaljava.

Spasilački timovi nisu uspjeli doći do gospođe Gurtner do sljedećeg jutra zbog vjetrova jačine orkanske oluje, kada je pronađena mrtva ispod križa na vrhu.

Foto: Facebook

Kerstinin profil na društvenim mrežama ilustriran je desecima fotografija nje i Plambergera kako se penju i planinare, a sebe je opisivala kao 'zimsko dijete' i 'planinsku osobu'.

Tragedija se dogodila 19. siječnja, a službenici su posljednjih 11 mjeseci istraživali okolnosti, pri čemu su tužitelji u Innsbrucku odlučili podići protiv njega optužnicu za ubojstvo iz nehaja.

Plamberger je iskusan alpinist i također redovito objavljuje, ali tužitelji tvrde da je par bio 'loše opremljen' i da su 'propustili pozvati pomoć' te da se on 'okrenuo' i ostavio je.

Bili su loše opremljeni

Kao dio istrage, istražitelji su pregledali mobitele, sportske satove i prijenosna računala para, tražeći fotografije koje su snimili na putu prema vrhu, te su zaključili da je Plamberger napravio nekoliko pogrešaka.

Istaknuli su da je par bio slabo opremljen – Kerstin je nosila meke snowboard čizme umjesto odgovarajuće planinarske obuće – a dužnosnici tvrde da se njezin dečko “okrenuo i otišao” unatoč tome što je helikopter letio nisko iznad područja.

Foto: Facebook

Plamberger je preko svog odvjetnika, Kurta Jelineka, odbacio optužbe i ustvrdio da se okrenuo kako bi potražio pomoć te da je riječ o “tragičnoj, sudbinskoj nesreći”.

U priopćenju državnog odvjetništva u Innsbrucku stoji: “Oko 2 sata ujutro, okrivljenik je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu, otprilike 50 metara ispod križa na vrhu Grossglocknera.

“Žena je umrla od smrzavanja. Budući da je okrivljenik, za razliku od svoje djevojke, bio vrlo iskusan u visokogorskim alpinističkim turama i da je on planirao turu, smatra se odgovornim vodičem uspona.”

Dodali su da nije uzeo u obzir da je njegova djevojka bila vrlo neiskusna i nikada nije poduzela alpinističku visokogorsku turu ove duljine.

Foto: Društvene mreže

Također je optužen da je turu započeo oko dva sata kasnije od planiranog te da nije nosio odgovarajuću hitnu opremu.

Čak i kada je napustio partnericu kako bi potražio pomoć, navodno je nije odveo na mjesto zaštićeno od vjetra i nije upotrijebio vreću ni aluminijske termo-folije za spašavanje.