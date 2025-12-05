Ovo je jahta koju je Geodetski fakultet EU novcem kupio od EU. Zapravo su je rentali turistima

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao je optužnicu u aferi Geodetski fakultet. Na čak 1600 stranica, u više od 170 kutija spisa, detaljno su opisane sumnje na izvlačenje milijuna iz europskih i hrvatskih fondova. Optuženo je 29 osoba i jedno trgovačko društvo, a među glavnim akterima su bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo, profesor Boško Pribičević te Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

Istraga koja je izazvala i otvoreni sukob premijera Plenkovića s europskim tužiteljstvom sada je dobila sudski epilog, a otkriva nevjerojatnu mrežu namještanja poslova, lažiranja troškova i trošenja javnog novca na privatni luksuz, od vila i vikendica do skupocjenih terenaca i jahte.

Jedan od najbizarnijih detalja afere svakako je nabava jahte Mirakul 30, koju je Geodetski fakultet 2021. godine platio gotovo 600.000 kuna (oko 80.000 eura) novcem iz EU projekta HIDROLAB, namijenjenog istraživanju podmorja. Dok su s fakulteta uvjeravali javnost da im je plovilo nužno za znanstveni rad, istina je, čini se, bila potpuno drugačija.

Foto: grginic-mirakul.hr

- Koristimo ga za terenske mjerne kampanje diljem Jadrana - tvrdio je tada dekan Almin Đapo.

Međutim, istražitelji su otkrili da se ista ta jahta, koju je proizvođač Grginić jahte oglašavao kao idealnu za "višednevna obiteljska krstarenja", nudila u tjedni najam turistima po cijeni od 3400 eura. Da stvar bude bolja, na plovilu je bila zalijepljena lažna registracijska oznaka kako bi se teže ušlo u trag, a službeno je registrirano prvenstveno za, iznajmljivanje.

Foto: www.grginic-mirakul.hr

EPPO sumnja i da je naknadno opremanje jahte uređajima za snimanje podmorja bilo fiktivno. Posao vrijedan preko 32.000 eura dobila je tvrtka Grginić jahte, a dio tog novca, tvrde tužitelji, završio je na uređenju vikendice profesora Pribičevića.

Terenci, vile i 266 lažnih putovanja

Jahta nije bila jedini luksuz koji su si priuštili. Sredstvima iz EU projekata navodno su kupljena i dva skupa terenca, Land Rover Discovery Sport i Ford Ranger, koji su se, umjesto za terenska istraživanja, koristili u privatne svrhe. Profesor Pribičević vozio je Land Rover, a njegov suradnik Ford Ranger. Vozila, naravno, nisu imala propisane oznake o EU financiranju sve dok mediji nisu otkrili priču.

Optužnica tereti Đapu i Pribičevića da su od svibnja 2019. do studenog 2023. organizirali čak 27 postupaka javne nabave vrijednih gotovo 6 milijuna eura, od čega je 85 posto financirano iz fondova EU. Sumnja se da su poslove namještali odabranim tvrtkama koje bi im se potom "odužile" vraćanjem dijela novca u gotovini ili plaćanjem radova na njihovim privatnim nekretninama.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Tako se sumnja da je izvučenim novcem Pribičević gradio vilu s pet apartmana u Selinama, dok je Đapo gradio vikendicu u Pisarovini. O tome svjedoči i poruka koju je Đapo poslao supruzi: "Ovo je dobro, a sve ide preko projekta, a ne iz džepa direktno".

Uz sve to, tužitelji ih terete i da su u najmanje 266 navrata podnijeli lažne zahtjeve za putne troškove i dnevnice za putovanja koja se nikad nisu dogodila.

Afera je dobila i snažnu političku dimenziju zbog uloge Davora Trupkovića, tadašnjeg pomoćnika ministrice Obuljen Koržinek i glavnog konzervatora. On je bio zadužen za posao 3D snimanja zgrada oštećenih u potresu, posao koji je dodijeljen Geodetskom fakultetu. EPPO sumnja da je Trupković znao da fakultet nema kapacitete za taj posao te da ga je dodijelio u dogovoru s Đapom.

Zagreb: Zgrada Arhitektonskog, Geodetskog i Građevinskog fakulteta u Kačićevoj ulici | Foto: ILUSTRACIJA/Davor Puklavec/PIXSELL

Trupković je navodno odobravao izvješća i plaćanja bez provjere, čak i kad su se u njima nalazili objekti koji su već bili snimljeni i plaćeni. Ministarstvo je na temelju toga isplatilo više od 2,5 milijuna eura. Oko 800.000 € prvo je plaćeno iz Fonda solidarnosti EU, no kako nije bilo javne nabave, trošak je na kraju prebačen na teret državnog proračuna. Upravo je pitanje nadležnosti je li oštećen EU ili hrvatski proračun bilo u središtu javnog sukoba premijera Plenkovića s europskom tužiteljicom.

Prema optužnici, ukupna šteta iznosi 2,8 milijuna eura, od čega je 1,2 milijuna na teret proračuna EU, a 1,4 milijuna na teret hrvatskog proračuna.