Ovo je jedina lokacija u cijeloj Hrvatskoj gdje ne treba unaprijed prijaviti prosvjed

Glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar podsjetio je da u Hrvatskoj postoji jedno mjesto na kojem možete prosvjedovati bez podnošenja prijave. Radi se o Trgu Francuske Republike u Zagrebu, a za sve je zaslužna Europska unija.

- Ne znam jeste li znali, ali dobro je znati kao zanimljivost. Naime, Trg Francuske Republike u Zagrebu specifično je mjesto jer je to jedina lokacija u Republici Hrvatskoj na kojoj se, prema Zakonu o javnom okupljanju, mirna okupljanja i javni prosvjedi mogu održavati bez prethodne prijave nadležnim tijelima - naveo je Gašpar.

- E sad, ako mislite da je to plod dobre volje hrvatskog zakonodavca, a ne činjenice da smo članica EU, razmislite još jednom. Hrvatska je uvođenjem ovakvog mjesta željela ispuniti visoke standarde Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava, koji nalažu da države moraju osigurati barem jedan prostor gdje je sloboda okupljanja apsolutna i neovisna o administrativnim odobrenjima - objavio je Gašpar, pa se osvrnuo na minuli doček rukometaša.

- Tako smo, unatoč tolikom trudu da budemo Vučićeva Srbija, ipak morali usvojiti i neke civilizacijske standarde. S obzirom na ovo, eto, dakle, ideje, svima koji sutra žele organizirati neki novi skup - ne trebate pitati ni Plenkovića, ni Božinovića, ali ni Tomaševića za dozvolu. Samo dođite na "Francuski" trg i prosvjedujte ili se okupljajte - zaključio je Gašpar.