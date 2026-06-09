Ovo je matičarka iz Knina kojoj je Rimac sređivala ispit. Uspjela ga je pasti. Sad se nagodila

Josipa Plesić ex Rimac stigla je na Zagrebački županijski sud. Nekadašnjoj 'kninskoj kraljici' u ovom se predmetu sudi od 2022. Uz nju je optuženo još 26 ljudi. Polovica njih se nagodila s Uskokom, a isto je u 2025. učinila i Gabrijela Žalac, piše Večernji list.

Pala ispit koji joj je sređivala Rimac

U jednoj od afera Josipu Rimac terete da je prijateljima i stranačkim kolegama iz HDZ-a pokušala srediti prolazak na državnim stručnim ispitima. Fotoreporteri Pixella snimili su danas u zagrebačkoj sudnici Jelenu Drlje, matičarku iz Knina kojoj je Josipa Rimac sređivala ispit.

Zagreb: Jelena Drlje dolazi na prvo suđenje Josipa Pleslić ex Rimac | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Riješit ćemo, dobit ćeš sve što treba'

Gospođa Drlje je i uz Josipinu intervenciju uspjela pasti taj ispit.

Prema navodima iz istrage, Jelena Drlje kontaktirala je Rimac 2018. godine i preko WhatsAppa tražila pomoć. Polagala je stručni državni ispit za matičara.

- Mogu li dobiti pitanja? - pitala je Josipu Rimac.

- Riješit ćemo. Dobit ćeš sve što treba - odgovorila joj je optužena Rimac.

Poruke su to koje su istražitelji pronašli u mobitelima.

Rimac je nakon toga kontaktirala Tereziju Marić, koja je tada bila načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu uprave. Napisala joj je: 'Moja Jelena polaže u subotu'. Tražila je i ispitna pitanja. Kako tvrdi USKOK, načelnica joj je odgovorila da će 'staviti zvjezdicu'.

Prošla iz drugog puta: 'Zaslužuješ poklončić'

No gospođa Drlje je na kraju pala ispit nakon što je izašla pred ispitnu komisiju.

Nakon pada se ponovno obratila Josipi Rimac koja ju je opet uvjeravala da će se sve riješiti. Prema istražiteljima, Drlje je tražila Rimac da joj sredi drugu ispitivačicu, a tražila ju je i pitanja na pismenom djelu ispita.

U mobitelima su pronašli poruke u kojima je načelnica Marić slala Josipi Rimac ispitna pitanja, a Rimac ih je proslijedila Drlje. Koja je iz drugog položila te se prigodno zahvalila Josipi Rimac uz poruku da 'zaslužuje poklončić'.

Nakon što se nagodila s Uskokom, Drlje je dobila 10 mjeseci uvjetno na tri godine.