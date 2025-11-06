Obavijesti

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KAportal

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas

Čovjek je smrtno stradao, a još dvoje ljudi je teško ozlijeđeno jučer u prometnoj nesreći u Ozlju. 18-godišnjak je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad autom i u zanošenju sletio van ceste. Život je izgubio 18-godišnjak koji je bio suvozačkom mjestu u automobilu svog vršnjaka koji je, kao i 24 godišnjak teško ozlijeđen.

- Čula su se dva strašna udarca, a kad sam izašao van iz kuće, prizor je bio grozan. Auto je bio potpuno smrskan. Ova Trška cesta je poprište jurnjave automobilima i to se događa svakodnevno, već sam prijavljivao policiji - rekao je mještanin novinarima KAportala.

Policija objavila detalje grozne nesreće

Jučer u 19.38 sati, 18-godišnjak je zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i u zanošenju sletio izvan kolnika te udario u rub nogostupa, nakon čega je u nekontroliranom kretanju udario u metalni stup hidranta, a potom u kameni stup i dvorišnu ogradu 57-godišnjaka gdje se prevrnuo na bok i zaustavio. Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas.

O očevidu je obaviještena dežurna zamjenica Županijske državne odvjetnice u Karlovcu koja je obavljanje očevida prometne nesreće prepustila policiji. Od trenutka prometne nesreće do 00.35 sati iza ponoći promet je bio u prekidu te se odvijao obilaznim ulicama.
 
Po završetku kriminalističkog istraživanja zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača osobnog automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava.

