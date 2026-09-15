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DETALJI TRAGEDIJE U ZADRU

Ovo je mjesto užasa gdje je opečeno dijete (3). Stanarka: 'Često je hodalo golo i samo'

Piše Petra Mustać,
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Ovo je mjesto užasa gdje je opečeno dijete (3). Stanarka: 'Često je hodalo golo i samo'
Foto: 24sata
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To je izgleda tinjalo i zapalilo se. Dijete je bilo samo, majka je bila kod susjede, ispričali su nam Zadrani upućeni u jučerašnju tragediju u kojoj je teško ozlijeđeno dijete. I dalje mu se bore za život

Dijete je često bilo golo, šetalo samo. I kad bi im prigovorili, rekli bi nam "neće ono na cestu". Uvijek je među članovima bilo neke svađe i tučnjave, govore nam nakon tragedije stanari zadarske Ulice Franka Lisice u kojoj je u ponedjeljak teško ozlijeđeno dijete.

U požaru stana na trećem katu, koji je buknuo iz još nepoznatog razloga, opečeno mu je 50 posto tijela, a život su mu spasili vatrogasci. Kako pričaju susjedi, pretpostavlja se da je postojao neki problem s električnom instalacijom. Sam stan i zgrada u utorak su ostali teško začađeni. Ulazna vrata prekrivena su crnom bojom.

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Foto: Zadarski list

- To je izgleda tinjalo i zapalilo se. Dijete je bilo samo, majka je bila kod susjede - pričaju susjedi.

Dodali su kako je obitelj ondje živjela dvije godine te da su podstanari.

Zbog problema su ih posjećivali socijalni radnici, jer žena ima još djece.

- Dolazilo je Centar za socijalnu skrb i nama su rekli da je o dijetetu dobro skrbljeno. Ali mi znamo da nije. Otac nije tu  - govore upućeni.

TEŠKO OPEČENO U POŽARU FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu
FOTO DRAMA U ZADRU U ovom stanu izbio je požar, dijete (3) je kritično. Vozit će ga u Klaićevu

Podsjetimo, nakon spašavanja dijete je odmah prevezeno u OB Zadar. Nakon što su ga stabilizirali, prevezli su ga u Zagreb. Prema informacijama od izvora iz Klaićeve, dijete je stabilno, ali i dalje u teškom stanju. Još u Zadru je intubirano te je na respiratoru, odnosno na umjetnom disanju. Dijete ima opekline na oko 50 posto tijela, i to na području prsnog koša, vrata, glave te obje ruke.

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