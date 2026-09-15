Ovo je mjesto užasa gdje je opečeno dijete (3). Stanarka: 'Često je hodalo golo i samo'

Dijete je često bilo golo, šetalo samo. I kad bi im prigovorili, rekli bi nam "neće ono na cestu". Uvijek je među članovima bilo neke svađe i tučnjave, govore nam nakon tragedije stanari zadarske Ulice Franka Lisice u kojoj je u ponedjeljak teško ozlijeđeno dijete.

U požaru stana na trećem katu, koji je buknuo iz još nepoznatog razloga, opečeno mu je 50 posto tijela, a život su mu spasili vatrogasci. Kako pričaju susjedi, pretpostavlja se da je postojao neki problem s električnom instalacijom. Sam stan i zgrada u utorak su ostali teško začađeni. Ulazna vrata prekrivena su crnom bojom.

- To je izgleda tinjalo i zapalilo se. Dijete je bilo samo, majka je bila kod susjede - pričaju susjedi.

Dodali su kako je obitelj ondje živjela dvije godine te da su podstanari.

Zbog problema su ih posjećivali socijalni radnici, jer žena ima još djece.

- Dolazilo je Centar za socijalnu skrb i nama su rekli da je o dijetetu dobro skrbljeno. Ali mi znamo da nije. Otac nije tu - govore upućeni.

Podsjetimo, nakon spašavanja dijete je odmah prevezeno u OB Zadar. Nakon što su ga stabilizirali, prevezli su ga u Zagreb. Prema informacijama od izvora iz Klaićeve, dijete je stabilno, ali i dalje u teškom stanju. Još u Zadru je intubirano te je na respiratoru, odnosno na umjetnom disanju. Dijete ima opekline na oko 50 posto tijela, i to na području prsnog koša, vrata, glave te obje ruke.