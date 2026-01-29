Obavijesti

News

Komentari 0
POZNATI LIST

Ovo je naslovnica New Yorkera

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo je naslovnica New Yorkera
Foto: New Yorker

Simbol američke slobode je izrešetan nakon što je predsjednik Donald Trump krenuo u obračun s ilegalnim migrantima, izjavio da mu ne treba međunarodno pravo jer ima vlastiti moral i otvoreno koketira s trećim mandatom iako je to ustavom zabranjeno

Admiral

Američki list New Yorker objavio je dolazeću naslovnicu. Može se vidjeti Kip slobode na kojeg je stavljena meta s deset rupa od metaka. Jasno, poznati list upozorava kako je američka demokracija pod napadom u jeku žestokih sukoba ICE-a i prosvjednika diljem zemlje. 

Simbol američke slobode je izrešetan nakon što je predsjednik Donald Trump krenuo u obračun s ilegalnim migrantima, izjavio da mu ne treba međunarodno pravo jer ima vlastiti moral i otvoreno koketira s trećim mandatom iako je to ustavom zabranjeno.

Protest against ICE after federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis
Foto: Seth Herald

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata. 

SUKOBI U MINNEAPOLISU Trump sanira štetu. Dva ICE agenta suspendirana
Trump sanira štetu. Dva ICE agenta suspendirana

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere  samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

Trump i Kristi Noem očigledno su shvatili da su stvari izmaknule kontroli i da ICE sve češće ulazi u sukob s Amerikancima umjesto s ilegalnim migrantima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!
OPET AZIJA

Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!

Nipah je zoonotska bolest koja se na ljude uglavnom prenosi sa zaraženih svinja i šišmiša, ali se može širiti i bliskim kontaktom s osobe na osobu. U Zapadnom Bengalu identificirano je ukupno 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026