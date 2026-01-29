Ovo je naslovnica New Yorkera

Američki list New Yorker objavio je dolazeću naslovnicu. Može se vidjeti Kip slobode na kojeg je stavljena meta s deset rupa od metaka. Jasno, poznati list upozorava kako je američka demokracija pod napadom u jeku žestokih sukoba ICE-a i prosvjednika diljem zemlje.

Simbol američke slobode je izrešetan nakon što je predsjednik Donald Trump krenuo u obračun s ilegalnim migrantima, izjavio da mu ne treba međunarodno pravo jer ima vlastiti moral i otvoreno koketira s trećim mandatom iako je to ustavom zabranjeno.

Foto: Seth Herald

Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata.

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

Trump i Kristi Noem očigledno su shvatili da su stvari izmaknule kontroli i da ICE sve češće ulazi u sukob s Amerikancima umjesto s ilegalnim migrantima.