Ovo je novi Kuščevićev 'zlatni pašnjak'. Na njemu niču tri vile

To vam je isto od Kuščevića, te tri vile. Sve to što se gradi, sve je to njihovo, tvrde mještani Nerežišća, otkrivajući nove bivše pašnjake koji tek trebaju postati luksuznim vilama.

Sto pedeset metara od vile Lovre Kuščevića, one koju iznajmljuje turistima i koja se u katastru još vodi kao pašnjak, upravo se gradi kompleks luksuznih vila s bazenima. Tri nove vile niču na zemljištu čija je vlasnica donedavno bila Zorana Kuščević, supruga ministra uprave. To zemljište, veličine 4000 kvadrata, ministar je u ranijim imovinskim karticama procjenjivao na 200.000 kuna. Ministrova supruga je prošle godine prodala otprilike polovicu te zemlje za milijun i 400 tisuća kuna obiteljskim prijateljima. Ali im još nije uzela ni kune! Zemlja je prodana tvrtki Gold-Gradnja, čija direktorica je Marija Jozić, obiteljska prijateljica Kuščevićevih. Oni su i investitori u luksuzni kompleks. Građevinska dozvola ishođena je u svibnju 2017., a tvrtka Gold-gradnja osnovana je istog tog mjeseca. Gospođa Kuščević prodala im je zemljište sljedeće godine, u svibnju 2018.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gold-Gradnja posluje očajno. Godine 2017. su imali 300 kuna prihoda, a u 2018., kad su kupili zemljišta od Kuščevićeve žene, uprihodili su četiri kune. Nije greška. Nejasno je kako je takva tvrtka mogla kupiti takvo zemljište. Izvođač radova je tvrtka Bau Gradnja iz Gunje, koja je masno zaradila na obnovi tog posavskog mjesta nakon poplave.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Direktor Bau Gradnje je Martin Jozić, suprug Marije Jozić iz Gold-Gradnje. I on je obiteljski prijatelj Kuščevića. Nazvali smo ga, ali nije htio ništa komentirati.

- Sve je to čisto, ne želim ništa komentirati - rekao je i poklopio slušalicu Jozić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Projektant kompleksa je tvrtka Nemico, u vlasništvu arhitekta Nenada Mikulandre. Ta firma je izradila izmjene prostornog plana Općine Nerežišća koje je 2015. potpisao - tadašnji načelnik općine Lovro Kuščević. Također, ta tvrtka je rekonstruirala nekadašnju vapnenicu u uvali Grška, pretvorivši je u krasnu oazu kojoj je sada formalno vlasnik Kuščevićev šogor. Prema svjedočenjima lokalaca, ministar često posjećuje i koristi objekte u ovoj uvali. I u njoj je, zahvaljujući administrativnim izmjenama, dopuštena gradnja, a ako je suditi po zemljišniku, bar jedan objekt je viška.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iako je prodala zemljište, gospođa Kuščević nije dobila novce za njega. Ugovorila je isplatu 1,4 milijuna tek u roku od pet godina. Rijetko tko bi dao zemlju i čekao pet godina na novac. Na samo jednoj od vila s bazenom stoji i hipoteka za taj dug. Naime, na jednoj od čestica koje je Zorana Kuščević prodala Gold-gradnji ostala je zabilježba u visini od 190 tisuća eura (milijun i 400 tisuća kuna). Ako tvrtka Gold Gradnja koja trenutačno loše posluje ne isplati taj dug, Kuščevićeva supruga će dobiti jednu vilu na ime duga.

U svakom slučaju, obitelj ministra će izvrsno proći. Za zemljište koje su procijenili na 200.000 kuna dobit će novu luksuznu vilu ili 1,4 milijuna kuna. Naravno, ako možda nemaju još neke međusobne dogovore s Jozićima, s kojima su obiteljski prijatelji.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pitali smo ministra Kuščevića da nam raščisti nejasnoće oko ovog zemljišta. Između ostalog, zamolili smo ga da nam obrazloži tvrdnje mještana koji nam govore kako se cijela gradnja izvodi u korist obitelji Kuščević.

- Kao što smo ranije odgovarali, sva imovina ministra Kuščevića transparentno je navedena u njegovim imovinskim karticama i predmetne nekretnine nisu njegovo vlasništvo niti vlasništvo članova njegove obitelji. Navedeno je razvidno iz vlasničkih listova koji su javno dostupni kao i iz druge dokumentacije koja je istaknuta na samom gradilištu sukladno Zakonu o gradnji. Napominjemo kako se vlasništvo evidentira u zemljišnim knjigama koje su javno dostupe, a ne u ‘tvrdnji mještana’, piše u službenom odgovoru Ministarstva uprave.

U trenutku kad smo zaprimili ovaj odgovor, jedan od naših fotoreportera nalazio se na terenu. Obišao je cijelu građevinsku zonu i nigdje nije vidio istaknutu dokumentaciju o kojoj Kuščević govori. Ploču s navedenim imenima investitora i izvođača radova pronašli smo na stranicama Bau Gradnje. Među projektima ove tvrtke, nalazi se i ‘Kompleks luksuznih vila u Nerežišćima, otok Brač - Izgradnja’. Tu možemo vidjeti dokumentiran cijeli proces gradnje ‘stambene zgrade s pomoćnim objektima - garažom i bazenom’, uz brojeve čestica, imena investitora, projektanta, izvođača i nadzornika. Također, na fotografijama se vide i datumi ishođene građevinske dozvole i njene pravomoćnosti. Galerija na stranici tvrtke Kuščevićeva prijatelja prati podizanje triju vila od temelja sve do završnih radova. Tako možemo vidjeti da će vile biti obložene kamenom i imat će pripadajuće im bazene i vanjske kamine. Slike predviđenog interijera otkrivaju pravi luksuz. Prostrani dnevni boravci, velike spavaće sobe, sauna, kožni namještaj, stol za masažu, vinski podrum, teretana, jaccuzzi...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Buduće vile za sada su još u fazi gradnje. Nemaju fasade ni krova, a na gradilištu su parkirane miješalice, kamioni i bageri. Ono što će postati vinski podrumi i teretane sada su skladišta građevinskog materijala, a bazeni su tek betonske rupe u dvorištu.

Ministar Kuščević i dalje uporno tvrdi da su sva dosadašnja otkrića njegovih zatajenih vila, a prva su objavljena na portalu Telegram, ‘montaže, hrpe lažnih dokumenata i netočne fotomontaže koje se puštaju u medije’.

Ako laže rog, ne lažu Google i sateliti...

Ministar Lovro Kuščević tvrdi da vilu s bazenom ima od 2005. godine. Google Earth kaže drukčije.

Ministru uprave sve je krenulo nizbrdo kad se otkrilo kako punih 11 godina nije upisao svoju kuću u Nerežišćima na rodnom Braču u katastar, već je vodi kao pašnjak.

Kuščević je izjavio kako luksuznu vilu ima od 2005. godine, a da mediji manipuliraju i objavljuju slike koje ne odgovaraju činjeničnom stanju. No, očito je kako Googleove fotografije snimljene iz satelita pokazuju drukčije. Naime, na prvoj se slici, snimljenoj u ožujku 2005. ne vidi ništa slično onome što se na istom Googleovom servisu može vidjeti danas. Nema krova, nema bazena, nema uređenog okolnog zemljišta. Umjesto one druge kuće, preko puta vile s bazenom, koja također nije upisana u katastar, a koja je prenamijenjena iz štale, vidi se samo bujna šuma. Sljedeća zabilježena satelitska snimka iz 2011. pokazuje već izgrađenu vilu s krovom. Čak je napravljena i nadstrešnica s druge strane ceste. Šuma je raskrčena, a pašnjak na kojemu će niknuti štala je očišćen.

Na trećoj slici iz 2015. već se vide konture štale - kuće, a vidljiv je i novi put prema njoj. Vila preko puta, namijenjena turistima, dobila je bazen.

Na četvrtoj slici, iz ove godine, vidi se krajnje stanje Kuščevićevih nekretnina. Vidimo vilu, bazen i bivšu štalu pretvorenu u kuću.

Na papiru je sve pašnjak.