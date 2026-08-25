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NIJE IMAO NI VOZAČKU

Ovo je vozač (25) koji je pokosio majku i dvoje djece u Kraljevu. Curica poginula, brat je kritično

Piše Ivan Jukić,
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Ovo je vozač (25) koji je pokosio majku i dvoje djece u Kraljevu. Curica poginula, brat je kritično
Foto: 192.rs/Instagram
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Otac je za dlaku izbjegao udar, ali je gledao kako mu auto odnosi najmilije. Prizor smrskanih dječjih kolica na livadi nikada neću zaboraviti, rekao je jedan od očevidaca koji se zatekao na mjestu tragedije

Stravična prometna nesreća dogodila se sinoć oko 19 sati u Kraljevu, u Srbiji, kada je auto tijekom pretjecanja prešao na pješačko-biciklističku stazu i pokosio obitelj koja je ondje šetala. U nesreći je poginula petogodišnja djevojčica, dok se liječnici bore za život njezine jednogodišnje sestrice.

Policija je nakon nesreće uhitila J. A. (26) iz Kraljeva zbog sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa, prenosi Telegraf. Navodno je utvrđeno da osumnjičeni vozač nije imao izdanu vozačku dozvolu.

- Čuo se strahovit udarac, a potom i jauke. Auto je doslovno pokosio majku i djecu te ih odbacio niz kosinu sve do žičane ograde gradskog bazena. Otac je za dlaku izbjegao udar, ali je gledao kako mu auto odnosi najmilije. Prizor smrskanih dječjih kolica na livadi nikada neću zaboraviti - ispričao je jedan od očevidaca koji se zatekao na mjestu tragedije.

Tragedija se dogodila u Ulici 4. kraljevački bataljun. Kako navodi policija, 26-godišnjak je upravljao Seat-om te je tijekom pretjecanja udario u Volkswagen kojim je iz suprotnog smjera upravljao 18-godišnjak.

Nakon sudara Seat je izletio s kolnika, prešao na pješačko-biciklističku stazu i prvo udario u drvo. Potom je auto naletio na obitelj koja se u tom trenutku nalazila na stazi.

Otac (35) prošao je s lakšim ozljedama, ali je gledao kako auto udara njegovu suprugu (32) i njihove dvije kćeri, petogodišnjakinju i jednogodišnju bebu koja je bila u dječjim kolicima.

TRAGEDIJA U KRALJEVU JEZIVI DETALJI Otac gledao kako mu auto udara ženu i djecu u Srbiji. Kći (5) je preminula
JEZIVI DETALJI Otac gledao kako mu auto udara ženu i djecu u Srbiji. Kći (5) je preminula

Petogodišnja djevojčica preminula je od zadobivenih ozljeda u Univerzitetskoj dječjoj klinici u Beogradu. Za život njezine jednogodišnje sestre liječnici se i dalje bore.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove stravične nesreće.

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