Ovo je skladište u kojemu su se prepakiravali Mihalićevi lažni testovi: 'Mijenjali smo upute'

"Upute su bile ovakve: Otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test. Mijenjali smo uputstva s nekog jezika s uputstvima koja su bila na španjolskom, portugalskom i nekom slavenskom jeziku. Ako zamislite bilo koju filmsku scenu u kojoj prikazuju kineski sweatshop, tako je to izgledalo. Jednom su održali natjecanje u kojem smo se podijelili u ekipe. Ekipa koja je imala najviše tih složenih testova dobila je separe i tri boce po izboru u Ritzu u Zagrebu."

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:29 Filip Mihalić_video vijesti 28-4-2023 | Video: KanalRi

Tako je novinarima 24sata Hajrudinu Merdanoviću i Denisu Mahmutoviću govorio jedan od studenata koji je bio zaposlen u skladištu u blizini Varaždina u kojem je tvrtka Buryen Filipa Mihalića držala zalihe Covid testova.

Kako su otkrila 24sata, radilo se o krivotvorenim testovima koji su preko Mihalićeve tvrtke završavali u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Mihalić je zbog toga uhićen, a iza rešetaka je završio njegov otac Anđelko, inače bivši saborski zastupnik HDZ-a.

24sata imala su uvid u materijale koji upućuju na to da većina sadržaja iz kutije s antigenskim testom, koje je Mihalić uvozio od druge polovice 2022., nije pakirana niti proizvedena u originalnoj tvornici u Kini nego u Istanbulu te jednom varaždinskom skladištu. Čini se da je mladom Varaždincu najveći problem bila proizvodnja odgovarajućeg štapića za testiranje, pa je on u Mihalićevu testnom kompletu zapravo jedini iz Kine. Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Studenti su ekskluzivno za 24sata ispričali i kako su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu.

Kako smo tada opisali, Buryen je u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranoga kineskog proizvođača. Međutim, Buryen se uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici (podaci poznati redakciji). Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno, od druge kineske tvrtke. Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali. Radi se o količinama testova koje se mjere u desecima tona. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom LinkedIn profilu, hvaleći se velikim narudžbama.

Testovi za COVID-19 | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Novinari 24sata posjetili su to skladište sredinom ožujka 2023. godine. Mihalićev Buryen napustio ga je petnaestak dana ranije. Unutrašnji prostor bio je prazan i detaljno očišćen, ali čini se da su zaboravili ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom "Buryen", naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije su vrećice dio svakog pakiranja testa! Pronašli smo tada i kartonska pakiranja s oznakama kineske tvrtke koja proizvodi štapiće za testiranje, a koji su dio Boson testova.

- Skladište je bilo u Varaždinu usred ničega, pored neke benzinske. Plaćanje je bilo u kešu. Na kraju dana pitaju te kako se zoveš da vide kad su te upisali i onda ti izlistaju novac koji su ti dužni. Mislim da su kasnije krenuli plaćati preko studentskih ugovora - pričao nam je u travnju 2023. jedan student.

- Satnica nam je bila 45 kuna, a sve što smo radili jest da smo mijenjali upute tih testova i pakirali ih u kutije. Testovi su dolazili u velikim kutijama i onda smo mi u svakom pojedinačnom testu zamijenili upute. Plaće su izdavala neka dva lika koji su bili ili stariji studenti ili frendovi od glavnog lika. Ne sjećam se točnog datuma, ali bio je peti mjesec prošle godine - dodao je.

- Mogao si raditi do devet navečer. Od 8-9 ujutro do 8 navečer mogli smo biti tamo. Pauze su bile svaka 2-3 sata i naručili bi nam pizze. A glavni lik i njegova cura tu i tamo bi došli i samo pili u nekom uredu u tom skladištu - opisivao nam je.

Razgovarali smo i s drugim studentom koji je potvrdio sve.

- Pa mi smo sami to radili, otvarali kutije, vadili deklaracije, stavljali unutra nove, drukčiji jezici su bili, kol'ko sam skužil. I delalo se za firmu Buryen. A to je i pisalo na kutijama od testa, da ta firma to distribuira ili kak već. A je li to bilo legalno ili ne, ja to ne znam. Mi smo dobili uredno plaće prek SC-a - rekao nam je.