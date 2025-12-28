Thompson je, čini se, otpjevao svoje u Zagrebu. Pjesmu Čavoglaveo započeo je sa spornim 'za dom spremni'. Tomašević je najavio da će mu, ako to učini, zabraniti pjevati u svim prostorima pod upravom Zagreba
Ovo je taksi ispred Arene gdje je Thompson jučer imao koncert
Svi ostali taksiji bili su normalni. Mislim, normalni, kako bi taksi i trebao izgledati. Ovaj je jedini imao HOS-ovu zastavu i 'za dom spremni' na stražnjem staklu, rekao nam je čitatelj koji je snimio fotografiju u subotu navečer nakon Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni. Nakon koncerta izbio je skandal nakon što je skupina mladih urlala 'ubi Srbina!'.
Thompson je, čini se, otpjevao svoje u Zagrebu. Kako je ranije najavio gradonačelnik Tomašević, ako na koncertu u Areni pjesmu Čavoglave počne sa 'Za dom spremni', bit će mu zabranjeno pjevati u svim prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.
Thompson je pjesmu počeo kao i svaki put, na početku je uzviknuo 'za dom', a publika je odgovorila 'spremni'.
Na koncertu je, u pauzi između pjesama, pozvao mlade na izvanredne izbore i rušenje vlasti Možemo i Tomislava Tomaševića u Zagrebu.
Rekao je da glavnim gradom svih Hrvatica i Hrvata upravlja ekstremna ljevičarka sekta i da je dosta jada i kukavluka.
Njegov odvjetnički tim najavio da će svim pravnim sredstvima krenuti protiv Tomaševićeve zabrane koncerta što uključuje tužbe i kaznene prijave.
