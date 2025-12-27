Obavijesti

NA KONCERTU U ARENI

Thompson: 'Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta. Nećemo trpjeti jad i kukavluk'

Piše Antonela Šaponja,
Thompson: 'Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta. Nećemo trpjeti jad i kukavluk'
Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

Uoči zagrebačkog koncerta u Areni, Thompsonov tim najavio je da će, čim prođe 28. prosinac, krenuti sa "svim mogućim pravnim sredstvima" protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića

Marko Perković Thompson održao je koncert u zagrebačkoj Areni, a uoči izvedbe pjesme 'Bojna Čavoglave', u kojoj je izveo sporni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', obratio se publici.

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

- Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni - rekao je.

Pozvao je potom "sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjeti jad i kukavluk koji nam brani naše budnice iz 1991., koje pjevamo od '91. Bit će još danas, bit će megdana".

Thompson je potom izveo pjesmu 'Bojna Čavoglave', a na početku je uzviknuo 'Za dom', dok je publika odgovorila 'spremni'.

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

Podsjetimo, uoči zagrebačkog koncerta u Areni, Thompsonov tim najavio je da će, čim prođe 28. prosinac, krenuti sa "svim mogućim pravnim sredstvima", što uključuje tužbe i kaznene prijave protiv gradonačelnika Tomaševića i svih odgovornih u Areni Zagreb.

 - Je li ovo 1945.? - pitaju se iz njegovog tima. Podsjećaju da je i sud dao za pravo Thompsonu da može pjevati pjesmu Bojna Čavoglave i taj početni stih 'Za dom spremni'.

