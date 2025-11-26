Thompson se sakrio dok je grmilo. Bio je spreman umrijeti za ZDS, ali ne i doći na presicu

Govorio je da je "spreman umrijeti". Tvrdio je da mu se oduzimaju ljudska prava. Ustajao je u zaštitu pravne države. Prijetio je "radikalnim potezima". Hvalio se da će na svaki udar na pravni poredak i neovisnu Republiklu Hrvatsku "znati odgovoriti".

A onda se Marko Perković Thompson nije pojavio na vlastitoj press konferenciji.

Nije se udostojio izaći pred novinare i objasniti o kakvim je to radikalnim potezima govorio. Niti se udostojio osobno boriti za svoja prava da pjeva ustaške pjesme u Areni.

Biju njegove bitke

Umjesto toga, na presicu je poslao svoj menadžment da bije njegove bitke. Da govore o Hipodromu i zahvaljuju Tomaševiću što im je to omogućio, da se bune što se fanove naziva "fašistima", ali i da poruče kako im je "iskreno žao što su danas tu, ali kad se oduzimaju osnovna ljudska prava i diskriminacija, onda treba javno istupiti, bitno je dignuti glas".

Ali Thompson neće dignuti glas za sebe na toj presici.

On se radije ograničio na snimanje unaprijed pripremljenih video uradaka kojima danima sa sigurne udaljenosti bombardira Tomislava Tomaševića, zagrebačku vlast, medije i javnost.

Thompson je navodno spreman "umrijeti za ZDS". Ali nije spreman pojaviti se pred novinarima.

Ispleglane video poruke

Time je pjevač poništio i pogazio sve one prkosne, pompozne i zapaljujuće najave koje je plasirao preko Facebooka i preko video poruka, najave koje su pažljivo skovane u njegovu propagandnom stožeru, ispeglane i montirane - uključujući i njegovo beljenje u kameru - odnosno, najave iza kojih se može sakriti.

Ali nije osjetio potrebu izaći pred novinare na vlastitoj press konferenciji kako bi govorio o vlastitom koncertu, vlastitim pjesmama, vlastitoj obrani prava da ih pjeva.

Umjesto toga, poslao je svoje suradnike da se bore za njega, kao što se pozvao na hrvatske veterane kad je govorio o "radikalnim potezima koji se Tomaševiću neće svidjeti", kao što je na Hipodromu huškao mlade da "preuzmu Hrvatsku"... A sakrio se kad je grmilo.

Ako ne znate što je bilo na presici, nemojte pitati Thompsona. On se tamo nije pojavio.