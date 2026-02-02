'Ovo je udar države'. Premijer Plenković organizira okupaciju Zagreba po uzoru na Trumpa

Ovako je samo još Franjo Tuđman ordinirao u Zagrebu.

Kad je zabranjivao "oporbenu situaciju" u Zagrebu i odbijao potvrditi izbor oporbenih gradonačelnika, izazivajući ustavnu i političku krizu koja je drmala glavnim gradom sve dok HDZ nije na ponovljenim lokalnim izborima kupio dva vijećnika koji su mu omogućili formiranje većine i izbor svog gradonačelnika.

Sada se tako ponaša Andrej Plenković.

Gazeći Ustav koji u članku 4. propipsuje načelo trodiobe vlasti i pravo na lokalnu i područnu samoupravu, kao i zakone o lokalnoj samoupravi koji nalažu da se za sve manifestacije u gradu traži dozvola gradskih vlasti.

Izvanredno stanje

Plenkovićeva vlada sve to je prekršila, organizirala na svoju ruku i bez potrebnih dozvola doček Marka Perkovića Thompsona u pratnji brončanih rukometaša, pritom izazvala izvanredno stanje u kojem je policija banula u prostorije Možemo!, Tomislav Tomašević bio izložen prijetnjama, Tomo Medved pozvao braniteljske udruge na doček, a HDZ se rugao Tomaševiću da mu je "preostalo samo slati komunalne redare" kojima je policija onemogućila obavljanje posla.

Tomašević je Plenkovićev potez nazvao "udarom države" na lokalnu samoupravu.

A u slobodnom tumačenju, Zagreb bi se mogao proglasiti Plenkovićevim "Minneapolisom".

Bez ljudskih žrtava, ali s puno političkog i verbalnog nasilja, retoričkih i stvarnih prijetnji, kao i s Vladinim gaženjem Ustava i zakona u osvajanju ulica glavnog grada, kroz organizaciju događaja za koji nemaju dozvolu, ni ovlasti.

A čini se, ni struju.

Okupacija gradova

Donald Trump poslao je agente ICE-a da okupiraju ulice Minneapolisa, a prije toga i drugih gradova pod kontrolom Demokrata i u takozvanim "plavim državama" kojima vladaju Demokrati, da krše zakone, ignoriraju lokalne vlasti, provode strahovladu i uzurpiraju vlast.

Kao što Plenković sada želi uzurpirati vlast u Zagrebu, ignorirati lokalne vlasti, zaobilaziti zakone i Ustav, nametati samovolju samo zbog toga da dovede Thompsona na glavni gradski trg i tako nanese novi udarac Tomislavu Tomaševiću i gradskoj vlasti Možemo! i SDP-a.

Rukometaši su u cijeloj priči postali sporedni, marginalni, marionete u rukama HDZ-a i Plenkovića, kulisa za politički udar na Zagreb koji traje još od Hipodroma, nastavio se divljanjem huligana i crnokošuljaša, ZDS-om u Areni i na maksimirskim tribinama, a sada je Plenković otišao toliko daleko da u Tomaševićevu gradu provodi samovolju.

Što bi značilo, kaže profesor prava Vedran Đulabić, da Vlada može u našem dvorištu organizirati što god želi.

Udar države

To je doista udar države na Zagreb, ovoga puta preko leđa sportaša i nositelja brončanih medalja, pred nosom navijača i građana koji prate političko prepucavanje oko Thompsona, tog ultimativnog izvora svih podjela i sukoba u Hrvatskoj.

Ako je Plenković danas napravio ovo, pitanje je što će napraviti sutra.

Ako na ovaj način misli osvojiti glavni gradski trg, hoće li sutra osvojiti i Gradsko poglavarstvo, Gradsku skupštinu, gradski proračun?

Ovo je institucionalni juriš koji ima sva obilježja šatoraškog juriša na oporbenu vlast.

Postoji li neka instanca koja će Plenkoviću stati na put, nakon što je osvojio pravosuđe, sudove, Ustavni sud, represivni aparat?

Uglađeni europejac

Još ovoga vikenda Plenković je u Zagrebu ugostio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, njemačkog kancelara Friedricha Merza i druge kolege iz EPP-a, gdje je glumio uglađenog europejca, da bi već danas zastupao proustaškog pjevača, ignorirao Ustav i zakone, nametao samovolju i osvajao Zagreb.

"Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje policije", komentirao je predsjednik Zoran Milanović. "Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković".

Tko može zaustaviti Plenkovića?