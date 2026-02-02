Postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković
Milanović žestoko napao Vladu: 'Ovo je neustavan, piratski akt, ovo je zapravo otimanje države'
Nizu reakcija na potez Vlade oko organizacije dočeka rukometaša na Jelačićevu trgu u Zagrebu priključio se i predsjednik koji je prije nekoliko trenutaka žestoko napao Vladu.
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove- poručio je Milanović na Facebooku.
Dodaje kako je iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.
-- Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković - poručio je predsjednik države.
