Ovo je Vučićev nasljednik: 'Ja nikad neću moći razumjeti Srbe koji odlaze na moru u Hrvatsku'

Jučer je na skupu, kojeg je najavljivao kao 'najveći u povijesti Srbije', a nije bio najveći ni u svibnju 2023. godine, srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio kako se povlači sa čela Srpske napredne stranke.

- Ovo je posljednja večer u kojoj vam se obraćam kao predsjednik SNS-a, a sutra će je netko drugi preuzeti - rekao je pokisli Vučić na 'skupu nade'. Njegovi mediji pisali su kako se okupilo 200.000 ljudi. Kao spontano.

Ali stvarna brojka je vjerojatno i do deset puta manja. A ljudi s kojima su naši novinari razgovarali redom su nam rekli kako su tu zbog zapovjedi nadređenih i(li) zbog straha da ne ostanu bez posla.

A SNS-u nije dugo trebalo da odabere novog vođu.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Kako piše Kurir, na današnjoj izbornoj Skupštini u Kragujevcu, na Vučićev prijedlog, na tu je poziciju odabran srpski ministar obrane Miloš Vučević.

Rođen je 1974. u Novom Sadu, diplomirao je na Pravnom fakultetu 1999 godine, a u rujnu 2012. postao je gradonačelnik rodnog grada. Slavio je i na izborima za gradonačelnika 2016. kao i 2020. godine, što je prvi put da je to nekome pošlo za rukom u Novom Sadu. Potpredsjednik SNS-a je od 2021. godine.

Foto: Milos Tesic

Srpski mediji pišu kako je zaljubljenik u sport, posebno nogomet, a slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, na ribolovu. Navodno se koristi engleskim jezikom.

Hrvatima je vjerojatno najpoznatiji po svojoj izjavi da nikad neće razumjeti Srbe koji odlaze na odmor u Hrvatsku...

- Ja nikada neću moći razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji ili Istri, na otocima. Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neprijatno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj pošto oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe - kazao je prošlog ljeta, osvrčući se na obilježavanje 'Oluje' i dodao:

- Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini...

Napredno, nema što.