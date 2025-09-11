Ovo je zadnja objava Charlieja Kirka: 'Čudovište s 14 prijava slobodno hoda ulicama'

Aktivist i desničar Charlie Kirk hladnokrvno je ubijen u utorak na skupu u Utah. Nekoliko sati prije objavio je posljednju objavu na društvenoj mreži X.

U objavi se osvrnuo na ubojstvo Ukrajinke Irine Zarutske (23) u vlaku prošlog mjeseca.

- Ako želimo da se stvari promijene, 100% je potrebno politizirati besmisleno ubojstvo Irine Zarutske jer je politika dopustila divljem čudovištu s 14 kaznenih prijava da slobodno hoda ulicama kako bi je ubio - napisao je.

U objavi je podijelio i video u kojem je poručio da je ovo jedno od najhladnijih ubojstva koje je vidio.

Umirala je četiri minute

Irina Zarucka, 23-godišnja djevojka koja je pobjegla od ratnih strahota u Ukrajini kako bi pronašla sigurnost u Sjedinjenim Državama, brutalno je ubijena 22. kolovoza u vlaku gradske željeznice u Charlotteu, Sjeverna Karolina.

Foto: Twitter

Njezina smrt, zabilježena na nadzornim kamerama i podijeljena diljem svijeta, nije samo osobna tragedija, već i potresan simbol sloma sustava koji je trebao štititi najranjivije. Slučaj je pokrenuo žestoku nacionalnu debatu o kriminalu, mentalnom zdravlju i sigurnosti u javnom prijevozu. Ali i o ljudskosti.

Ukrajinka koju je izbo poremećeni ubojica, koji je odavno trebao biti iza rešetaka ili u nekoj od ustanova, umirala je sama. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su prolazili kraj nje, kao da se ništa nije dogodilo. Umirala je četiri minute...