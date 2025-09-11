Obavijesti

News

Komentari 10
BESMISLENO UBOJSTVO

Ovo je zadnja objava Charlieja Kirka: 'Čudovište s 14 prijava slobodno hoda ulicama'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ovo je zadnja objava Charlieja Kirka: 'Čudovište s 14 prijava slobodno hoda ulicama'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Kirk je ubijen na skupu, a zadnju objavu posvetio je stravičnom ubojstvu Ukrajinke u vlaku

Aktivist i desničar Charlie Kirk hladnokrvno je ubijen u utorak na skupu u Utah. Nekoliko sati prije objavio je posljednju objavu na društvenoj mreži X.

HOROR U AMERICI Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

U objavi se osvrnuo na ubojstvo Ukrajinke Irine Zarutske (23) u vlaku prošlog mjeseca.

- Ako želimo da se stvari promijene, 100% je potrebno politizirati besmisleno ubojstvo Irine Zarutske jer je politika dopustila divljem čudovištu s 14 kaznenih prijava da slobodno hoda ulicama kako bi je ubio - napisao je.

U objavi je podijelio i video u kojem je poručio da je ovo jedno od najhladnijih ubojstva koje je vidio.

Umirala je četiri minute

Irina Zarucka, 23-godišnja djevojka koja je pobjegla od ratnih strahota u Ukrajini kako bi pronašla sigurnost u Sjedinjenim Državama, brutalno je ubijena 22. kolovoza u vlaku gradske željeznice u Charlotteu, Sjeverna Karolina.

Foto: Twitter

Njezina smrt, zabilježena na nadzornim kamerama i podijeljena diljem svijeta, nije samo osobna tragedija, već i potresan simbol sloma sustava koji je trebao štititi najranjivije. Slučaj je pokrenuo žestoku nacionalnu debatu o kriminalu, mentalnom zdravlju i sigurnosti u javnom prijevozu. Ali i o ljudskosti.

Ukrajinka koju je izbo poremećeni ubojica, koji je odavno trebao biti iza rešetaka ili u nekoj od ustanova, umirala je sama. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su prolazili kraj nje, kao da se ništa nije dogodilo. Umirala je četiri minute...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025