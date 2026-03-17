Ovo moćno oružje spasilo je američku ambasadu u Iraku: Ispali 4500 metaka u minuti!

Piše 24sata,
Prema izvješću američkog Saveza za zagovaranje proturaketne obrane (MDAA), platforma je montirana na prikolicu tešku 35 tona, što joj daje mobilnost za brzo premještanje i postavljanje.

Američko veleposlanstvo u Bagdadu našlo se na udaru jednog od najžešćih napada od eskalacije regionalnog sukoba. Prema informacijama iračkih sigurnosnih izvora, na kompleks smješten u Zelenoj zoni u utorak je lansirano najmanje četiri rakete i pet dronova. Ovo je posljednji u nizu napada koji su uslijedili nakon zajedničkih američko-izraelskih udara na Iran krajem veljače 2026. godine. Iako je obrambeni sustav C-RAM bio aktiviran, najmanje jedan dron uspio je probiti obranu i udariti unutar kompleksa, uzrokujući požar i gusti crni dim.

Kompleks američkog veleposlanstva od raketnih i minobacačkih napada štiti napredni obrambeni sustav C-RAM, što je kratica za proturaketni, protuartiljerijski i protuminobacački sustav. U središtu ovog sustava nalazi se 20-milimetarski top M61A1 tipa Gatling, koji može ispaliti nevjerojatnih četiri tisuće i petsto metaka u minuti. Njegova primarna zadaća je uništiti nadolazeće projektile u zraku prije nego što stignu do cilja.

Mobilna platforma s pametnim streljivom

Cijeli sustav objedinjuje top s integriranim radarskim i senzorskim modulima koji mu omogućuju brzo otkrivanje i praćenje prijetnji. Prema izvješću američkog Saveza za zagovaranje proturaketne obrane (MDAA), platforma je montirana na prikolicu tešku 35 tona, što joj daje mobilnost za brzo premještanje i postavljanje.

Koristi posebno 20-milimetarsko streljivo M940 HEIT-SD koje je istovremeno probojno i visokoeksplozivno, što mu daje svestranost za djelovanje protiv ciljeva na udaljenostima do 2000 metara. U minuti može ispaliti čak 4500 metaka. Ključna značajka ovog streljiva je mehanizam za samouništenje, koji osigurava da se metak uništi u zraku u slučaju promašaja, čime se sprječava neželjena šteta na tlu, što je iznimno važno u gusto naseljenim područjima poput Bagdada.

Sustav C-RAM zapravo je kopnena inačica mornaričkog obrambenog sustava Phalanx, koji se smatra posljednjom linijom obrane ratnih brodova od nadolazećih krstarećih projektila ili neprijateljskih plovila. Mornarička verzija privukla je pozornost 2024. godine, kada ga je razarač Gravely iskoristio za obaranje hutističkog projektila u Crvenom moru. Kopnena verzija koristi se već godinama za zaštitu američkih baza u Iraku i Afganistanu, a prvi put je postavljena u Iraku još 2004. godine.

Taktika napada i novi izazovi

Unatoč njegovoj učinkovitosti, napadači razvijaju nove taktike kako bi ga nadmudrili. Samo nekoliko dana prije posljednjeg napada, u ciljanom udaru uništena je jedna C-RAM jedinica unutar veleposlanstva, što sugerira da militanti pokušavaju sustavno oslabiti obranu prije nego što pokrenu veće napade. Analitičari ovaj pristup nazivaju "napadima zasićenja", gdje se kombinacijom jeftinih dronova i raketa pokušava preopteretiti i probiti čak i najsofisticiranije obrambene sustave. Zbog sve veće prijetnje, State Department naredio je evakuaciju osoblja iz nekoliko veleposlanstava u regiji, uključujući Irak, Libanon i Kuvajt.
 

