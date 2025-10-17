Obavijesti

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

U večerašnjem izvlačenju 83. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

18, 21, 34, 35, 46 – 2, 3, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.

Sretni datumi donijeli mu više od 53.000 eura: Supruga i ja više puta smo provjeravali listić'

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

