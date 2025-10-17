Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
KAKAV SRETNIK
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
Čitanje članka: < 1 min
U večerašnjem izvlačenju 83. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:
18, 21, 34, 35, 46 – 2, 3, koji su nekome u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 69.169.588,10 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
