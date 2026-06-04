Ovo su deportirani batinaši. Crnogorce zadržali u Beogradu

Službe sigurnosti vratile su u Beograd zrakoplov s 87 muškaraca koji su jučer čarterom srpske nacionalne zrakoplovne tvrtke sletjeli u Crnu Goru. Među njima su, prema tvrdnjama medija i aktivista iz Srbije, osobe povezivane s nasiljem na prosvjedima u toj zemlji i vladajućom Srpskom naprednom strankom, pišu Vijesti.

Četvorica državljana Srbije ušla su 2. lipnja na teritorij Crne Gore s namjerom da osiguraju smještaj u prestižnim hotelima u Tivtu za dio skupine koja je jučer protjerana iz zemlje, s aerodroma u tom primorskom gradu, zbog prijetnji nacionalnoj sigurnosti - doznaju "Vijesti".

Foto: Vijesti.me

Skupina od 87 muškaraca jučer je ujutro, u 10:41, čarter letom srpske nacionalne zrakoplovne tvrtke "Air Serbia" sletjela u Tivat, a malo prije 16 sati vraćena je u Beograd. Taj čarter let je, prema saznanjima Vijesti, zakupila turistička agencija "Happy travel" iz Bijeljine.

Crnogorske sigurnosne službe priopćile su da je ta skupina protjerana jer su bili prijetnja nacionalnoj sigurnosti, kao i da su prisustvovali brojnim javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika te da su pojedini od njih evidentirani zbog počinjenja kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja. Skupina koja je stigla čarter letom u Tivat nije željela odgovoriti na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.

Foto: Vijesti.me

Mnoge od putnika na jučerašnjem letu, kojima je sada zabranjen ulazak u Crnu Goru, srbijanski mediji, tamošnji opozicijski političari, građanski aktivisti i studenti označili su kao "batinaše" Srpske napredne stranke (SNS), odnosno režima Aleksandra Vučića - koji se povezuju s razbijanjem studentskih prosvjeda u Srbiji, neredima na sportskim priredbama, izazivanjem incidenata, organiziranjem i kampiranjem u tzv. "ćacilendu" u beogradskom Pionirskom parku ispred zgrade predsjednika Srbije.

Foto: Vijesti.me

U Tivtu se sutra održava Samit Europska unija (EU) - Zapadni Balkan, najveći skup međunarodnog ranga u povijesti države, koji će, osim najviših regionalnih dužnosnika, okupiti i europske čelnike, poput predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza, premijerke Italije Giorgije Meloni, španjolskog premijera Pedra Sáncheza, predsjednika Europskog vijeća Antónia Coste, predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen...

Uprava policije (UP) i Agencija za nacionalnu sigurnost (ANB) jučer su od protjerane skupine oduzele transparente s porukama SNS-a - "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu, koji su pronađeni u zrakoplovu koji je sletio u Tivat, a zaplijenjena su i dva autobusa srbijanskih registarskih oznaka, za koja se sumnja da su bila namijenjena za prijevoz "gostiju".

"Vijestima" je izvor iz policije rekao da je let iz Beograda kontroliran zbog "sumnji na hibridno djelovanje". Da je Crna Gora meta zlonamjernih namjera, priopćio je prekjučer u parlamentu premijer Milojko Spajić.

"Prvi put u Crnoj Gori imamo miks vanjskopolitičkih čimbenika i organiziranih kriminalnih skupina koje zajednički djeluju protiv europskog puta naše zemlje... Od prije nekih četiri, pet mjeseci je tako, a EU nam pomaže da se borimo protiv toga", kazao je Spajić na premijerskom satu, ali nije precizirao koji vanjskopolitički čimbenik i koje kriminalne skupine stoje iza takvog djelovanja i kakve akcije provode.

Srpska Sigurnosno-informativna agencija (BIA) službeno je sinoć priopćila da su savjetovali Vučića da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika. Kazali su da takvu procjenu temelje na svojim operativnim saznanjima da se u Crnoj Gori nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

"Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, sigurnosna procjena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena", piše u priopćenju.

Izvor "Vijesti" blizak sigurnosnim službama naveo je da se među deportiranima nalazi Dalibor Stanojević, u javnosti poznat pod nadimkom Boske, koji je u medijima označavan kao osoba bliska vladajućoj SNS-ovoj strukturi. Stanojević, koji godinama radi kao osiguranje na beogradskim splavovima, spominjan je u tamošnjim medijima da je prošle godine, kad je uslikan tijekom velikih prosvjeda studenata protiv režima, metalnom sajlom nasrtao na okupljene građane.

Protjeran je i Aleksandar Janković, za kojeg su mediji u Srbiji lani pisali da je na Eurobasketu u Rigi (europsko prvenstvo u košarci) na tribinama šakama disciplinirao navijače Srbije koji su na utakmicama reprezentacije davali potporu studentskom pokretu u Srbiji. Za Jankovića, poznatijeg po nadimku Aca Hari, aktivisti iz inicijative "Beograd" tvrdili su da je "batinaš u službi SNS-a" te da je bio zadužen i za "obranu transparenta" s crvenim srednjim prstom, koji su osvanuli u glavnom gradu Srbije 21. siječnja 2025. kao odgovor vlasti na "obojenu revoluciju". Mediji u Srbiji pisali su da je Stanojević, kojeg su nazivali "čuvar srednjeg prsta", bio i akter napada na dvojicu opozicijskih aktivista koji su pokušali ukloniti "poruku" s jednog od nadvožnjaka u Beogradu.

Foto: Uprava policije CG

Dalje od aerodromske zgrade u Tivtu nije mogao ni još jedan sumnjivi putnik - Nemanja Narači, službenik srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova Zemun, koji je spominjan i kao dio skupine kriminalca Miljana Hofmana Vidovića.

Naračiju se sudi zbog incidenta od 13. prosinca 2024. tijekom prosvjeda "Zastani Srbijo" u Novom Sadu, kad su četvorica muškaraca "poršeom" prošla kroz građane - koji su u tom trenutku uspostavljali blokadu raskrižja - a zatim se, nakon što su zaustavili vozilo nekih stotinjak metara dalje, vratili kako bi se fizički obračunali.

Foto: Vijesti.me

Na popisu putnika koji su vraćeni u Beograd ima i nekoliko sportaša - Janko Kerekeš, bodybuilder iz Novog Sada, Vukašin Vakirević, kickboksač iz Beograda...

Ulazak u Crnu Goru zabranjen je i Stefanu Kojoviću, koji je, kako navode mediji u Srbiji, bio jedan od angažiranih aktivista SNS-a koji su tijekom prosvjeda bejzbolskom palicom napadali studente.

Kojović je bio među aktivistima SNS-a koji su "branili" prostorije te stranke u Novom Sadu od studenata. On je okrivljen da je studentici A. V. slomio vilicu bejzbolskom palicom. Bio je u pritvoru, a Aleksandar Vučić ga je nazvao "junakom" tražeći pomilovanje za njega - što je na kraju i učinjeno.

Među putnicima bili su i Slaviša Kamenović, Ognjen Ristivojević, Nenad Jaćimovski, Aleksandar Ćirić, Nenad i Luka Sinđelić - koje studentske organizacije, građanski aktivisti i opozicija u Srbiji optužuju da su napadali građane i studente na više skupova diljem te države.

Crnogorci zadržani u Beogradu

Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć u beogradskoj zračnoj luci, nakon što su sat i nešto poslije ponoći izašli iz zrakoplova koji je doletio iz Podgorice, poslije višesatnog kašnjenja. Putnicima, isključivo muškarcima s crnogorskim dokumentima, oduzimane su putovnice te su sprovođeni u posebnu prostoriju, bez ikakva objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje.