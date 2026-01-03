Obavijesti

News

Komentari 0
'TREBA POŠTOVATI PRAVO'

MVEP o situaciji u Venezueli: 'Pratimo situaciju, Maduro nije imao demokratski legitimitet'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
MVEP o situaciji u Venezueli: 'Pratimo situaciju, Maduro nije imao demokratski legitimitet'
Zagreb: Statue i ukrasi uklonjeni s zgrade Ministarstva vanjskih poslova na Zrinjevcu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je da će u koordinaciji s EU-om inzistirati na poštovanju međunarodnog prava te da je u kontaktu s partnerima radi zaštite hrvatskih državljana

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u subotu objavilo da pažljivo prati situaciju u Venezueli, gdje su američke snage ranije zarobile Nicolasa Madura, dodajući da predsjednik južnoameričke zemlje nije imao demokratski legitimitet.

"Situaciju pažljivo pratimo, pri čemu ćemo, u bliskoj koordinaciji s našim partnerima u Europskoj uniji, zagovarati stav da se suzbijanje međunarodnih protupravnih aktivnosti odvija uz poštovanje međunarodnih pravila i temeljnih načela, kao i uz zaštitu civilnog stanovništva", napisao je MVEP na društvenoj mreži Facebook.

POZORNO PRATI SITUACIJU Von der Leyen: 'Europa stoji uz narod Venezuele, podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju'
Von der Leyen: 'Europa stoji uz narod Venezuele, podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju'

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Uoči prekonoćnih napada, SAD je optužio Madura za vođenje "narko države" te prijevaru na prošlogodišnjim izborima, za koje oporba tvrdi da je na njima premoćno pobijedila. Venezuelski čelnik, koji je naslijedio Huga Chaveza 2013., kazao je da Washington želi kontrolu nad naftnim rezervama južnoameričke zemlje, najvećim u svijetu.

PRIZORI KAOSA Ovako izgleda Caracas nakon američkog udara: Diže se dim, naoružani vojnici na ulicama
Ovako izgleda Caracas nakon američkog udara: Diže se dim, naoružani vojnici na ulicama

Hrvatsko ministarstvo je dodalo da je Venezuela dugo obilježena političkom, gospodarskom i institucionalnom krizom, koja se očituje u ekonomskom padu i teškoj humanitarnoj situaciji zbog koje je došlo do masovne migracije stanovništva.

"Režim Nicolasa Madura nije imao legitimitet koji proizlazi iz demokratski provedenih izbora. Duboke unutarnje političke podjele, kao i različiti pristupi međunarodne zajednice prema vlastima u Caracasu, dodatno su usložnili ionako složeno stanje u zemlji", istaknuo je MVEP u priopćenju.

NEMA ŽRTAVA Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome
Hrvatski veleposlanik potvrdio: U Venezueli nema ozlijeđenih Hrvata, civili su na sigurnome

MVEP posebnu pozornost posvećuje sigurnosti i dobrobiti hrvatskih državljana u Venezueli kao i tamošnjih hrvatskih iseljenika te je "u kontaktu s partnerima" kako bi pravodobno moglo osigurati odgovarajuću pomoć i zaštitu, dodaje se u priopćenju.

"Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Venezueli u slučaju potrebe mogu kontaktirati dežurni telefon za izvanredne situacije Veleposlanstva Republike Hrvatske u Braziliji +55 61 9998 85319, kao i broj predstavništva Europske unije u Venezueli +58 212 821 0600".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Trump se obraća javnosti
NAPAD NA VENEZUELU

UŽIVO Trump se obraća javnosti

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026