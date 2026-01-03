MVEP o situaciji u Venezueli: 'Pratimo situaciju, Maduro nije imao demokratski legitimitet'

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u subotu objavilo da pažljivo prati situaciju u Venezueli, gdje su američke snage ranije zarobile Nicolasa Madura, dodajući da predsjednik južnoameričke zemlje nije imao demokratski legitimitet.

"Situaciju pažljivo pratimo, pri čemu ćemo, u bliskoj koordinaciji s našim partnerima u Europskoj uniji, zagovarati stav da se suzbijanje međunarodnih protupravnih aktivnosti odvija uz poštovanje međunarodnih pravila i temeljnih načela, kao i uz zaštitu civilnog stanovništva", napisao je MVEP na društvenoj mreži Facebook.

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Uoči prekonoćnih napada, SAD je optužio Madura za vođenje "narko države" te prijevaru na prošlogodišnjim izborima, za koje oporba tvrdi da je na njima premoćno pobijedila. Venezuelski čelnik, koji je naslijedio Huga Chaveza 2013., kazao je da Washington želi kontrolu nad naftnim rezervama južnoameričke zemlje, najvećim u svijetu.

Hrvatsko ministarstvo je dodalo da je Venezuela dugo obilježena političkom, gospodarskom i institucionalnom krizom, koja se očituje u ekonomskom padu i teškoj humanitarnoj situaciji zbog koje je došlo do masovne migracije stanovništva.

"Režim Nicolasa Madura nije imao legitimitet koji proizlazi iz demokratski provedenih izbora. Duboke unutarnje političke podjele, kao i različiti pristupi međunarodne zajednice prema vlastima u Caracasu, dodatno su usložnili ionako složeno stanje u zemlji", istaknuo je MVEP u priopćenju.

MVEP posebnu pozornost posvećuje sigurnosti i dobrobiti hrvatskih državljana u Venezueli kao i tamošnjih hrvatskih iseljenika te je "u kontaktu s partnerima" kako bi pravodobno moglo osigurati odgovarajuću pomoć i zaštitu, dodaje se u priopćenju.

"Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Venezueli u slučaju potrebe mogu kontaktirati dežurni telefon za izvanredne situacije Veleposlanstva Republike Hrvatske u Braziliji +55 61 9998 85319, kao i broj predstavništva Europske unije u Venezueli +58 212 821 0600".