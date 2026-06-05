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Najbolje od čitatelja reportera: Otmica u Zagrebu, ludilo nižih liga: Evo što ste nam sve slali!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Najbolje od čitatelja reportera: Otmica u Zagrebu, ludilo nižih liga: Evo što ste nam sve slali!
Foto: Čitatelj 24sata

Ovo su materijali koje ste snimili ovaj tjedan, a mi smo Vas za to nagradili novčano i pretplatama na mjesečni i godišnji Oranž te sve benefite i kupone koji idu uz to!

24sata, osim što su godinama najbolje novine, imaju još nešto što drugi nemaju. Čitatelje reportere koji su često prvi na mjestu gdje se nešto zbiva i zato su nam vijesti brže i kvalitetnije obrađene. Čitatelji su naše blago, bez njih 24sata ne bi bio to što jest, a baza onih koji nam šalju vijesti i vjeruju svakim je danom sve veća. Izabrali smo najbolje materijale koje ste snimili ovaj tjedan i nagradili ih novčano i pretplatama na Oranž.

Ekskluzivna snimka otmice u Zagrebu gdje su trojica tukla čovjeka, strpala ga u gepek i odjurila. 

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ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! VIDEO
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni! | Video: Čitatelj 24sata
STRAHOTA ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!
ŠOKANTNA SNIMKA Oteli su ga usred dana kod Arene Centra i strpali u gepek. Svi su uhićeni!

Manji zrakopov srušio se na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Četvero ljudi je poginulo. Naši čitatelji bili su prvi na mjestu nesreće.

Pokretanje videa...

Srušio se avion kod Medulina VIDEO
Srušio se avion kod Medulina | Video: čitatelj/24sata
POGLEDAJTE SNIMKU EKSKLUZIVNO Prva snimka s mjesta užasa kod Medulina: Ovo je avion koji se srušio!
EKSKLUZIVNO Prva snimka s mjesta užasa kod Medulina: Ovo je avion koji se srušio!

Pozvali smo Vas i da nam šaljete slavlja s niželigaških terena. I tu ste nas oduševili! Ovo su nagrađene fotke čiji su autori dobili mjesec dana pretplate na Oranža i sve benefite i kupone koji idu uz to!

ŽUPANIJSKA ROMANTIKA ČITATELJI NAVIJAČI 24SATA Ovo su najbolja niželigaška slavlja u Hrvatskoj! Pogledajte fotke...
ČITATELJI NAVIJAČI 24SATA Ovo su najbolja niželigaška slavlja u Hrvatskoj! Pogledajte fotke...

Evo kako poslati vijest na 24sata:
- na broj 099 224 24 24 - Viber i Whatsapp poruke.
- materijale možete poslati i na mail reporter@24sata.hr
- ili preko aplikacije na stranici www.24sata.hr
- putem www.facebook.com/24sata
- ili putem Twittera na @24sata_HR 

ako imate pitanja, možete nam se javiti na broj 01/ 24 24 242 ili nas kontaktirati MMS-om na broj 099/224-2424.

Foto: 24sata

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